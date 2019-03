Raahen kultakaivoksen tuotanto pysähtyi kuukausiksi – kaivosyhtiö on ollut tyytymätön pääurakoitsijaan

Lai­van kul­ta­kai­vok­sen omis­ta­va Nor­dic Gold il­moit­taa tä­nään jul­kai­se­mas­saan tie­dot­tees­sa tyy­ty­mät­tö­myy­ten­sä kai­vo­su­ra­koit­si­jan­sa jat­ku­vaan ali­suo­riu­tu­mi­seen.

"Kir­jal­li­sis­ta huo­mau­tuk­sis­ta huo­li­mat­ta, vain pie­niä pa­ran­nuk­sia on teh­ty ja so­pi­mus ura­koit­si­jan kans­sa on nyt pu­ret­tu", tie­dot­tees­sa to­de­taan.

Ura­koit­si­ja Tal­lq­vist Inf­ran nä­ke­mys asi­aan on toi­nen. Kai­vo­syh­tiö ei ole pys­ty­nyt Tallqvist Inrfan toi­mi­tus­joh­ta­ja Juk­ka Väi­nä­mön mu­kaan mak­sa­maan ura­koit­si­jal­leen teh­dys­tä työs­tä. Väi­nä­mö ker­toi yh­ti­ön lo­maut­ta­neen ja ir­ti­sa­no­neen kai­vok­sel­ta tors­tai­na noin 70 työn­te­ki­jään­sä.

– Vii­mei­si­nä kuu­kau­si­na ei ra­haa ole enää tul­lut ja peli piti lo­pul­ta vi­hel­tää poik­ki, Väi­nä­mö sa­noi Kalevan haas­tat­te­lus­sa. Ura­koit­si­jan saa­ta­vat kai­vo­syh­ti­öl­tä ovat huo­mat­ta­via sum­mia.

Tuo­tan­to on nyt sääs­tö­syis­tä py­säh­ty­nyt Lai­van kul­ta­kai­vok­sel­la. Kai­vos on yl­lä­pi­to­ti­las­sa, jon­ka yh­tiö ar­ve­lee kes­tä­vän 3–4 kuu­kaut­ta.

Uu­den ura­koit­si­jan et­sin­tä on al­ka­nut, sa­moin ra­hoi­tus­ta yri­te­tään jat­ku­vas­ti jär­jes­tää pa­rem­mal­le to­lal­le.

In­ves­toin­ti­pank­ki Jett Ca­pi­tal Ad­vi­sors LCC New Yor­kis­ta on si­tou­tu­nut aut­ta­maan Nor­dic Gol­dia 35 mil­joo­nal­la dol­la­ril­la. Ra­hal­la on tar­koi­tus käyn­nis­tää tuo­tan­to ja kor­va­ta ny­kyi­nen lai­na­nan­ta­ja.