Lai­van kul­ta­kai­vok­sen pää­u­ra­koit­si­ja Tal­lq­vist Inf­ra on ir­ti­sa­no­nut so­pi­muk­sen­sa kai­vo­syh­tiö Nor­dic Gold Oy:n kans­sa. Tal­lq­vist Inf­ran toi­mi­tus­joh­ta­ja Juk­ka Väi­nä­mö ker­too yh­ti­ön lomaut­ta­neen ja ir­ti­sa­no­neen kai­vok­sel­ta tors­tai­na yh­teen­sä noin 70 työn­te­ki­jään­sä.

Kai­vo­syh­tiö ei ole pys­ty­nyt mak­sa­maan ura­koit­si­jal­leen teh­dys­tä työs­tä.

– Kun ra­haa ei ole tul­lut, piti lo­pul­ta vi­hel­tää peli poik­ki, sa­noo Väi­nä­mö.

Hä­nen mu­kaan­sa Tal­lq­vis­tin saa­ta­vat kai­vo­syh­ti­öl­tä ovat huo­mat­ta­via sum­mia.

Tal­lq­vis­tin teh­tä­vä­nä kai­vok­sel­la on ol­lut mal­min lou­hin­ta ja kul­je­tuk­set. Yh­tiö on työl­lis­tä­nyt kai­vo­sa­lu­eel­la kaik­ki­aan noin sata hen­ki­löä.

Juk­ka Väi­nä­mö ar­ve­lee, et­tä moni muu ura­koit­si­ja oli­si häi­py­nyt kai­vok­sel­ta jo ai­kai­sem­min.

– Meil­lä on ol­lut ai­ka pit­kä pin­na tä­män asi­an suh­teen. Mei­dän hal­li­tuk­sen puheenjohtaja Mika­el Tal­lq­vist on teh­nyt har­ti­a­voi­min neu­vot­te­lu­työ­tä oi­ke­as­taan jou­lu­kuus­ta läh­tien. Olem­me an­ta­neet kai­vo­syh­ti­öl­le eri­lai­sia mak­su­jär­jes­te­ly­vaih­to­eh­to­ja, on lu­vat­tu jopa alen­nuk­si­a­kin asi­ois­ta jos he hoi­tai­si­vat las­ku­ja, mut­ta to­den­nä­köi­ses­ti ra­haa ei ole.

Kai­vo­syh­tiö ei suos­tu kom­men­toi­maan vie­lä ti­lan­net­ta. Nor­dic Gol­din toi­mi­tus­joh­ta­ja Mic­hael Hep­worth sa­noo, et­tä yh­tiö an­taa asi­as­ta leh­dis­tö­tie­dot­teen lau­an­tai­na.