Postin lakko alkaa maanantaina, lakkoon menossa noin 9000 työntekijää – näin lakko vaikuttaa kirjepostin ja lehtien jakeluun

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU kertoo tiedotteessaan, että Postin lakko alkaa maanantaina 11. marraskuuta kello 6. Lakko koskee kaikkia postinjakelun, käsittelyn ja kuljetuksen työtehtäviä. Lakon piiriin eivät kuulu kansalaisten terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät työtehtävät. Lakko päättyy 24. marraskuuta kello 24.00.

Liitto kertoo, että työehtosopimusneuvotteluissa ei ole edetty ja neuvottelut ovat tämän päivän osalta ohitse. PAUn mukaan valtakunnansovittelijalla ei ollut edellytyksiä jättää sovintoesitystä. Sovittelua jatketaan keskiviikkona 13. marraskuuta. PAUn hallitus on koolla perjantaina.

PAUn näkemyksen mukaan lakko on vastine Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimusneuvotteluissa työnantaja Palvelualojen työnantajaliitto Paltan ja Postin esitykselle korvata nykyisen työehtosopimuksen määräykset kokonaisuudessaan soveltuvin osin Medialiiton ja Teollisuusliiton jakelua koskevaa työehtosopimusta vastaavilla määräyksillä.

Palvelualojen työnantajaliitto Paltassa lakkoon ollaan pettyneitä.

– Olemme pettyneitä, ettei useita viikkoja kestäneen sovittelun aikana saatu aikaan ratkaisua kiistaan. PAU kieltäytyy käytännössä sopimasta mistään muutoksista, ja siksi olemme edelleen lähtöruudussa. Tilanne on ikävä Postin asiakkaiden ja koko yhteiskunnan kannalta, sanoo Paltan toimitusjohtaja Tuomas Aarto tiedotteessa.

Miten lakko vaikuttaa?

Postin arvion mukaan lakko vaikuttaisi eri postiryhmien jakeluun eri volyymilla.

Kirjeposti: Kirjeissä viiveet voivat olla viikkoja. Asiakas helpottaa kirjeiden käsittelyä huolellisilla merkinnöillä.

Aikakauslehdet ja päivällä jaettavat sanomalehdet: Aikakauslehtiä jaetaan postin päiväkannossa, jossa jaetaan myös sanomalehtiä ja mainoksia. Näissä jakelu häiriintyy ja viiveet voivat olla jopa viikkoja. Esimerkiksi monet paikallislehdet aikovat perustaa lakon ajaksi jakelupisteitä eri puolille levikkialuettaan. Tilaajat voivat käydä hakemassa lehtensä näistä noutopisteistä, kuten myös lehtien konttoreista.

Varhaisjakelu: Lehtien varhaisjakelua hoitaa moni toimija, eikä varhaisjakelu ole postinkaan osalta työtaistelun piirissä. Vaikutuksia lehtien varhaisjakeluunkin voi kuitenkin olla niillä alueilla, joilla postin perusjakelutuotteita jaetaan yhdessä sanomalehtien kanssa. Näitä on muutama alue Suomessa.

Paketit: Paketit kulkevat myös lakon aikana, mutta toimituksissa voi olla useampien päivien viiveitä. Pakettien käsittely on suurelta osin koneistettu. Paketin tilauksessa on tärkeätä, että verkkokaupasta tilatussa paketissa on asiakkaan puhelinnumero selkeästi näkyvillä. Kun asiakas itse lähettää paketin, se kannattaa lähettää hyvin pakattuna vahvassa pahvilaatikossa. Joulupaketit ja jouluksi tilatut paketit ehtivät perille. jos lakko kestää enintään kaksi viikkoa.

Joulukortit: On entistäkin tärkeämpää, että joulukortit laitetaan jaossa oleviin joulutervehdysten punaisiin postituskuoriin.

Turvallisuuteen ja terveyteen liittyvät työt (esimerkiksi ruoka-, elintarvike-, ruokakassi-, lääke-, sairaala- ja muut vastaavat paikalliset ja valtakunnalliset terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät lähetykset) ovat lakon ulkopuolella eli niihin lakko ei vaikuta.

Postin palvelupisteet toimivat lakon aikana normaalisti, samoin varasto- ja rahtipalvelut.