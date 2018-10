Poliisi ratsasi autonvalmistaja Opelin tilat - epäillään päästömanipuloinnista

No niin no, pitäskö näissä päästöasioissa kuunnella myös autonvalmistajia että mikä yleensäkään on teknisesti mahdollista, eikä vaan EU:n kotkanpesästä sanella että "50% päästöistä pois 3 vuoden kuluessa"?

Laitetaan tarpeeksi mahdottomat tavoitteet niin sittenhän tulee justiinsa tämmösiä oikomisia.