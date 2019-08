Polarille uusi toimitusjohtaja, Säynäjäkangas jatkaa hallituksen puheenjohtajana

Näin hommataan hyvään firmaan pätevä johtaja omalta alalta, jolla on tarvittavaa tietoa ja kokemusta alalta. Monella firmalla tuppaa uudet johtajat tulevan tyystin eri aloilta ja lopputulos on silloin tiedossa. Varsinkin pörssiyrityksissä tämä on tärkeää. Puulaaki firmat on sitten harrastelijoiden hommia.