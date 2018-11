Oululaisyritys Suomen Hoivatilojen suuromistaja myy valtaosan omistuksestaan – Partnera Oy luopuu yli 3,7 miljoonasta osakkeesta

Suomen Hoivatilat Oyj:n suuromistaja vaihtuu. Hoivatilojen tämän hetkisen suurimman osakkeenomistajan, Partnera Oy:n omistamat tytäryhtiöt Nurture Property Holding Oy ja Nurture Real Estate Holding Oy ovat sopineet yli 3,7 miljoonan osakkeen myymisestä.

Osakkeet myydään uudelle yhtiölle, jonka taustalla ovat Kusinkapital Ab 50 prosentin ja Föreningen Konstsamfundet r.f. 50 prosentin omistuksella. Kusinkapital on yksityinen sijoitusyhtiö, jonka kotipaikka on Espoo. Konstsamfundet on puolestaan helsinkiläinen yhdistys, joka myöntää apurahoja kulttuurikohteisiin.

Kaupan kohteena olevat osakkeet edustavat noin 14,81 prosenttia kaikista Hoivatilojen osakkeista. Kaupan jälkeen Partneran omistus Hoivatiloista on 3,93 prosenttia. Kaupan odotetaan toteutuvan 12. joulukuuta 2018 mennessä.

Partnera teki nykyisen sijoituksensa Hoivatiloihin vuonna 2015 jo ennen yhtiön listautumista.

– Teimme huolellisen selvitystyön vahtoehtojen kartoittamiseksi omistuksemme osalta ja uskomme löytäneemme yhtiölle hyvän omistajan, Partnera Oy:n toimitusjohtaja Jari Pirkola kertoo.

Hoivatilat on erikoistunut muun muassa päiväkotien ja hoivakiinteistöjen ylläpitämiseen. Usein kiinteistöjä vuokrataan kunnille.

Viime viikolla Suomen Hoivatilat kertoi, että sen hallituksen jäsenet Pertti Huuskonen ja Timo Pekkarinen myivät merkittävän osan omistuksestaan.