Oululaisen Suomen Hoivatilojen hallituksen jäsenet Pertti Huuskonen ja Timo Pekkarinen myivät osakkeitaan

Kaksi Suomen Hoivatilat Oyj:n hallituksen jäsentä on myynyt osakkeitaan. Myyjinä ovat olleet hallituksen puheenjohtajan Pertti Huuskosen sekä yhden hallituksen jäsenen, Timo Pekkarisen, määräysvaltayhtiöt. Lisäksi yksi Huuskosen lähipiiriin kuuluva henkilö on myynyt osakkeitaan.

Ennen osakekauppaa Huuskonen ja Pekkarinen omistivat yhteensä 5,8 prosenttia kaikista liikkeeseen lasketuista Suomen Hoivatilojen osakkeista. Osakemyynnin jälkeen osuus on 4,1 prosenttia.

Huuskosen omistama Lunacon Oy myi 200 000 osaketta ja Pekkarisen omistama Tirinom Oy 214 676 osaketta. Huuskosen lähipiiriin kuuluva henkilö kauppasi 10 000 osaketta.

Osakemyynti tapahtui torstaina 1. marraskuuta Carnegie Investment Bank AB:n välittämässä blokkikaupassa. Osakkeen hinta oli 8,35 euroa.

Osakemyynnin jälkeen Huuskonen omistaa noin 0,6 prosenttia Suomen Hoivatilojen osakkeista ja Pekkarinen noin 3,5 prosenttia. Osakemyynnin jälkeen heidän omistuksien arvo on yhtiössä noin 8,8 miljoonaa euroa.

Kaksikko on ollut mukana yhtiössä lähes kymmenen vuotta. Yhtiön lähettämässä tiedotteessa he toteavat, että he ovat sijoittaneet yhtiöön säännöllisesti.

– Sijoitussalkuissamme yhtiö on tapahtuneen kehityksen myötä noussut huomattavaan ylipainoon, jonka tasapainottamiseksi osakemyynnit tulivat ajankohtaisiksi, Huuskonen ja Pekkarinen kommentoivat yhtiön tiedotteessa.