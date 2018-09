Metsäteollisuus haluaa Venäjältä apua rautateille – puu ei kulje suomalaisvoimin

Puuta on paljon, mutta VR:n tavaravaunuja vähän. Metsäteollisuus ry toivoo, että puunkuljetukseen saisi kausittaista helpotusta itänaapurista.

Metsäteollisuus ry toivoo mahdollisuutta venäläisten tavaravaunujen käyttöön Suomen sisäisissä raidekuljetuksissa.

– Suomessa kuljetuskapasiteetista on pulaa. Viime talvena metsätalouden yrityksillä jäi puuta kuljettamatta, koska VR:ltä ei löytynyt tarpeeksi vaunuja, Metsäteollisuus ry:n Venäjä-asioiden päällikkö Juha Palokangas kertoo.

Venäläisen kaluston käyttö Suomen rataverkolla on sallittu vain Suomen ja Venäjän välisessä yhdysliikenteessä. Tämä tarkoittaa, että venäläisellä tavaravaunulla voi ajaa Suomen rataverkolla jos kuljetus liikkuu Venäjältä suomalaiselle tehtaalle tai satamaan.

– Vuonna 2015 oli viimeistään selvää, että metsäteollisuuteen on tulossa isoja investointeja. Vaunutarpeeseen ei ole kuitenkaan tullut lisäystä. Vain pieni osa puusta on pystytty siirtämään kumipyörille. On seurannut tuotannollisia rajoituksia siitä, ettei puuta ole saatu ajoissa tehtaalle.

Lainsäädännöstä toivotaan apuja

Palokankaan mukaan metsäteollisuudessa toivotaan lainsäädäntöön mekanismia, jolla kolmannen maan tavaravaunuja voisi hyödyntää väliaikaisesti tilanteessa, jossa Suomen oma kuljetuskapasiteetti ei riitä.

VR-Yhtymä on hankkinut tänä vuonna 300 uutta vaunua raakapuun kuljetukseen. Keväällä otettiin käyttöön myös 100 saneerattua raakapuuvaunua. Lisäksi Pieksämäellä valmistetut 200 tavaravaunua ovat käytössä ensi vuoden alussa. Yhtiöllä on myös optio sadan vaunun lisätilaukselle.

– Esitämme joustomekanismia, sillä kaikilla vaunuilla ei välttämättä ole jatkuvaa tarvetta, Palokangas huomauttaa.

Lainsäädäntöhanketta ei ole

Liikenne- ja viestintäministeriössä on tehty selvittelyä asiaan liittyen. Osastopäällikkö Olli-Pekka Rantala kuitenkin kertoo, että meneillään ei ole lainsäädäntöhanketta asian suhteen.

– On selvitettävänä, miten EU-lainsäädäntö suhtautuu tämäntyyppiseen, kolmannen maan kaluston liikkumiseen raideliikenteessä. On myös selvitetty miten Suomen ja Venäjän välinen valtiosopimus suhtautuisi tällaiseen, Rantala kertoo.

Hallitus antoi viime viikolla eduskunnalle ehdotuksen uudeksi raideliikennelaiksi.

– Siinä ei ole tulossa minkäänlaisia muutoksia venäläisen tavaravaunun käyttöön Suomen rataverkolla, Olli-Pekka Rantala sanoo.

VR ei lämpene venäläisille vaunuille

VR:n hallintoneuvosto suhtautui elokuussa jyrkästi venäläisiin tavaravaunuihin. Hallintoneuvosto vetosi kannanotossaan turvallisuuteen, raidekapasiteetin käyttöön ja radan kulumiseen vaikuttaviin teknisiin eroihin venäläisten ja suomalaisten vaunujen välillä.

Venäläinen jarrujärjestelmä ja jarrujen suorituskyky eivät täytä EU-standardeja. Venäläisellä kalustolla onkin teknisten rajoitusten vuoksi alhaisempi nopeus, mikä kannanoton mukaan varaa enemmän ratakapasiteettia ja hidastaa muuta liikennettä.

Hallintoneuvoston mukaan venäläinen pyörä kuluttaa rataa kotimaista kalustoa enemmän. Hallintoneuvosto oli myös huolissaan Suomen vaunutuotannosta.

– Suomen ja Venäjän välisessä yhdysliikenteessä on jatkuvasti venäläisiä tavaravaunuja, eikä niitä ole määritelty turvallisuusuhaksi. Sitä paitsi Suomen metsäteollisuusyrityksillä on parituhatta omaa tavaravaunua rekisteröitynä Venäjälle, Juha Palokangas sanoo.

Rovaniemellä sijaitsevaa puuterminaalia näkee harvoin tyhjillään.