EU-mittaus: Helsinki ja Uusimaa -alue kiilasi Euroopan 10 kilpailukykyisimmän alueen joukkoon – lähes kaikki muutkin ovat pääkaupunkiseutuja

Sinänsä hauska juttu, mutta meinataanko me tässä oikeasti esittää kuin että kaikki olisi "kuten ennen"? EU on hajoamisen partaalla ja Britannia jättää EU:n tämän kuun lopussa. Mitä ihmeen merkitystä on sillä kuka on "EU:n kymmenenneksi se ja se"? Keskitytään mieluumin pitämään huolta omista asioistamme ja hoitamaan suhteitamme koko muuhun maailmaan. Eliitin unelma nimeltään EU-projekti on tullut päätökseensä.