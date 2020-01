EK: Teollisuusliiton, Paperiliiton ja Pron mahdollisista lakoista jopa 600 miljoonan lovi BKT:hen

Mikä yritys on tämä meillä? Jos kysymyksessä on vientiteollisuuden yritys, niin tätä kuuden minuutin aikaa ollaan nyt siirtämässä kokonaisiksi lauantai päiviksi. Tämän lisäksi vaaditaan pari pyhäpäivää poistettaviksi. Eli yhteensä kokonainen viikko pitäisi työskennellä ilman palkkaa.

Muutenkin on aika mahdottomia vaatimuksia, joten taisteltava on. Työskentele sinä vaan ilolla palkatta.