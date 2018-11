Datakeskusten mysteeri laajeni nyt Tornioon – Datakeskusyhdistys haastatteli avainhenkilöt Skypellä: "Eivät valinneet paikkakuntia tuurilla"

Yhdysvaltalainen Silent Partner Group kaavailee Suomeen jo neljää massiivista datakeskusta. Sotkamo ja Hamina saivat jatkoksi Tornion.

Datakeskusyhdistys FDCF:n eli Finnish Data Center Forumin puheenjohtaja Pekka Järveläinen pitää tietoa Suomeen kaavailluista massiivisista datakeskuksista edelleen ristiriitaisena.

FDCF julkaisi maanantaina tiedotteen, jonka mukaan yhdysvaltalaisyhtiön Silent Partner Groupin neljäs datakeskuspaikkakunta on Tornio. Asiasta uutisoi Tivi-lehti.

Viime viikolla yhtiö kertoi rakennuttavansa jättimäiset datakeskukset Sotkamoon ja Haminaan. Tivi-lehti kertoi perjantaina, että Sotkamoon keskuksia olisi tulossa peräti kaksi.

Järveläinen oli viime perjantaina videoyhteydessä Silent Partner Groupin avainhenkilöiden eli toimitusjohtaja Dale Hobbien ja teknologiajohtaja Nick Glinkowskin kanssa ja haastatteli heitä.

– He ovat tehneet pohjatyöt hyvin, mutta pitävät yllä mysteeriä. Se ei selvinnyt, pitävätkö he sitä yllä tietoisesti, eikä sekään selvinnyt, miksi kunnanjohtajia ei ole informoitu, Pekka Järveläinen kertoo Lännen Medialle.

"Hamina, Sotkamo ja Tornio ovat täydelliset valinnat"

Järveläisen mukaan Silent Partner Group ei joka tapauksessa ole valinnut paikkakuntia pelkällä tuurilla.

– Hamina, Sotkamo ja Tornio ovat täydelliset valinnat konesalipaikoiksi. Ne ovat energiatiheimmät ja tietoliikennemielessä järkevimmät paikat Suomessa.

Järveläisen mukaan tietoliikennekarttoja kun katsotaan, niin Hamina. Sotkamo ja Tornio ovat keskeiset sijainnit Suomen tietoliikenteessä Helsingin lisäksi.

– Sotkamon lähistöltä menee Venäjälle valokuituyhteys. Kajaanin kautta lähtee myöhemmin pohjoiseen kuituyhteys kohti tulevaa arktista merikaapelia. Hobbie ja Glinkowski eivät kuitenkaan myöntäneet haastattelussa, että tietävät näistä taustoista.

Järveläinen huomauttaa, että Torniossa on Suomen suurin LNG-terminaali eli nesteytetyn maakaasun terminaali, ja Haminaan sellainen on tulossa. Lisäksi Haminaan tulee tällä hetkellä maakaasua.

"Sanoivat, että Googlekin on jo Suomessa"

Miksi juuri Suomeen? Tätäkin Pekka Järveläinen oli kysynyt ja saanut vastauksen, että Silent Partner Group etsi maata, missä nimenomaan ekologisuutta on kehitetty.

– Sitten he sanoivat, että Googlekin on jo Suomessa, niin siellä täytyy olla jotain hyvää. Itse pohdin, että onhan Kajaanissa IBM:n ja valtion CSC:n konesalit. Lisäksi Facebookilla on datakeskus Luulajassa Ruotsin puolella lähellä Torniota.

Kaksi isoa kysymysmerkkiä ovat valtavien datakeskusten vaatima rahoitus ja energia.

Jokaisen datakeskuksen kapasiteetiksi on kerrottu 250 megawattia, ja se kerrottuna neljällä on noin tuhat megawattia. Googlen Haminan keskuksen kapasiteetti on reilut 100 megawattia.

– Energian tuottamiseen tarvittaisiin yksi ydinvoimala. Esimerkiksi Olkiluodon vanha reaktori on noin 800 megawattia. Hobbielta ja Glinkowskilta kysyttiin energiaratkaisusta ja kasvihuonepäästöjen neutraloinnista, mutta he eivät tarkemmin vastanneet toteutustapaan.

– Rahoitukseenkaan ei tullut vastausta. Hankkeet vaativat valtavan rahoituksen, johon ei riitä miljardi. Pelkkä energialasku on vuodessa puoli miljardia.

Yksi datakeskus toisi satoja uusia työpaikkoja, ja kerrannaisvaikutukset olisivat paikkakunnille isot.

"Yritys voi olla nouseva tähti, joka vielä ravistelee markkinoita"

Datakeskusyhdistys FDCF on riippumaton toimija, jossa on mukana rakentajia, konesaliyhtiöitä, pilvi-firmoja ja IT-firmoja. Haminassa toimiva Google on yksi jäsen.

– Kun alalla on esillä näin merkittävä hanke, niin meitä kiinnosti tietää, mikä se on. Pitää olla vähän varovainen ja toisaalta pitää olla kiinnostunut, koska yritys voi olla todennäköinen nouseva tähti, joka vielä ravistelee markkinoita. IT-alan start-upeista täytyy sanoa, että viisi vuotta sitten suurinta osaa ei ollut olemassakaan. Esimerkiksi uberia ei ollut olemassa.

Järveläinen ei osaa sanoa, mitä lähiviikkoina tapahtuu ja selviääkö datakeskus-mysteeri lopullisesti.

Sotkamon kunnanjohtaja Mika Kilpeläinen kertoi maanantaina, että Silent Partner Groupiin on välitetty Sotkamon kunnan yhteystiedot, mutta yhteydenottoa ei ole tullut.

– Tapana on, että yrittäjä ottaa ensin yhteyttä, Kilpeläinen sanoo.

Lännen Media laittoi maanantai-iltana Suomen aikaa sähköpostilla kysymyksiä toimitusjohtaja Dale Hobbielle, mutta ei saanut vastausta ainakaan vielä. Mediasuhteista vastaava henkilö lupasi välittää kysymykset perille.