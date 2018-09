Aasian ja Euroopan rahti saattaa jatkossa kiertää Suomen kautta – "kiinalaisten kanssa käyty keskusteluja"

Mikä on Caas?

Corridor as a Service (CaaS) on julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyössä toimiva hanke, jonka päämääränä on tavaralogistiikan ja uusien logistiikan palvelujen kehittäminen. Niiden avulla Suomesta pyritään luomaan kansainvälistä hubia.

Tavoitteena on kehittää logistiikkapalveluita etenkin lännen ja idän välisen kaupan tehostamiseksi, tuottaa aika- ja polttoainesäästöjä sekä parantaa kuljetusten täyttöastetta älykkään teknologian avulla.

Trafin Liikennelabra koordinoi hankkeen esiselvityksen, jonka faktojen ja markkinointimateriaalin perusteella yritykset lähtevät nyt investoimaan älykkään käytävän ja logistiikan keskuksen, Corridor as a Servicen, syntymistä Suomeen.

Corridor as a Service mahdollistaa myös siirtymisen infrastruktuuriin perustuvasta liikenteenhallinnasta älykkääseen eri järjestelmien ja ajoneuvojen väliseen kommunikointitapaan.