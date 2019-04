Vanhanen vaatii: Hallitusohjelmassa turvattava Kemin jättihankkeen infra – Kulmuni haluaa satojen miljoonien eurojen panostuksen valtiolta

Metsä Fibre käynnistää hankesuunnittelun biotuotetehtaan rakentamiseksi Kemiin. Toteutuessaan investoinnin koko olisi noin 1,5 miljardia euroa ja työllisyysvaikutukset merkittävät.Tehdas yöllistäisi suoraan noin 250 henkilöä ja koko suorassa arvoketjussaan yhteensä noin 2 500 henkilöä, mikä tarkoittaisi noin 1 500 henkilön lisäystä nykytilanteeseen. Tehtaan rakennusvaiheen työllisyysvaikutuksen arvioidaan olevan lähes 10 000 henkilötyövuotta.

Keskustan kansanedustaja ja entinen pääministeri Matti Vanhanen vaatii, että hankkeen vaatima infrarakentaminen otetaan tulevaan hallitusohjelmaan.

– Nyt hallitusohjelmaan on kirjoitettava selvä kanta, että hallitus turvaa tarvittaessa Kemin uuden biotuotetehtaan tarvitsevan infran rakentamisen, Vanhanen kirjoittaa Facebookissa.

Vanhasen mukaan hanke vie biotaloutta eteenpäin Suomessa.

Myös keskustan lappilainen varapuheenjohtaja Katri Kulmuni vaatiin Kemin tehdashankkeen tukemiseen tuhtia infrapakettia.

– Investointi-ilmoitus on erittäin merkittävä koko Suomelle, mutta erityisesti Lapille ja Kemin seudulle. Suomalainen teollisuus on osa ilmastonmuutoksen vastaista taistelua ja Kemin miljardi-investointi on tästä erinomainen esimerkki, kansanedustaja sanoo.

Muutama vuosi takaperin Metsä Groupin investoima Äänekosken biotuotetehdas sai valtiolta tiestön ja raiteiden parantamiseen kokonaisuudessa lähemmäs parin sadan miljoonan euron investointipaketin.

Kemin jättihanke on toteutuessaan vielä Äänekoskeakin suurempi.

– Metsä Groupin ilmoitus laukaisee myös välittömän merkittävän väylien investointipaketin tarpeen valtion puolelta Kemin seudulle. Valtion panostusten on oltava sadoissa miljoonissa. Siitä on syvättävä niin Ajoksen satama, sähköistettävä raiteita kuin vahvistettava tiestöä siten, että puuvirta saadaan tehtaalle turvallisesti. Vaaralliset Simon risteykset ovat tässä varmasti ensimmäisiä korjattavia pullonkauloja sataman syväyksen rinnalla, Kulmuni sanoo.

Metsä Groupin on tarkoitus tehdä investointipäätös kesällä 2020.