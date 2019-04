Metsä Fibre valmistelee peräti 1,5 miljardin euron tehdasinvestointia Kemiin – toisi valtavasti työpaikkoja kaupunkiin

Metsä Fibren omistavat emoyhtiö Metsäliitto Osuuskunta (50,1 %), Metsä Board (24,9 %) ja Itochu Corporation (25,0 %).

Itochu Corporation (伊藤忠商事株式会社 Itōchū Shōji Kabushiki-gaisha, known in English as C. Itoh & Co. until 1992) is a Japanese corporation based in Umeda, Kita-ku, Osaka and Aoyama, Minato, Tokyo.