Van der Vegtin pariskunta halusi pois Amsterdamin oravanpyöräarjesta – omavarainen unelmaelämä löytyi kaninlihankasvattajana Pudasjärveltä

Van der Vegtin yrittäjäpariskunta tekee tiivistä yhteistyötä paikallisten tuottajien ja eläinlääkäreiden kanssa. Siuruan Kanila on mukana esimerkiksi paikallisessa REKO-lähiruokarenkaassa. – Verkoston rakentamisessa on ollut kova työ, sillä kaikki on pitänyt tehdä itse, Christa Van der Vegt kuvailee. KUVA: Jarmo Kontiainen