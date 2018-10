Ulosajo vaati kolmen nuoren hengen Kalajoella, yksi loukkaantui vakavasti

Kalajoella tapahtui perjantain ja lauantain välisenä yönä ulosajo, jossa menehtyi kolme nuorta ja yksi loukkaantui vakavasti.

Poliisin mukaan onnettomuus tapahtui aamuyöllä yhden jälkeen. Henkilöauton kuljettaja ajoi Kalajoen suunnasta Ylivieskantietä pitkin, kun hänen autonsa ajautui toistaiseksi varmistamattomasta syystä tien pientareelle. Poliisin mukaan onnettomuus tapahtui loivasti vasemmalle kaartuvalla tieosuudella.

Auto törmäsi peltoliittymärumpuun ja ajautui kymmenien metrien matkan ulos tieltä. Auto päätyi ojaan katolleen.

Autossa oli onnettomuushetkellä neljä kalajokista poikaa. Kolme heistä menehtyi. Pelastuslaitos irrotti takapenkillä istuvan nuoren, joka oli loukkaantunut vakavasti. Hänet vietiin sairaalaan.

Onnettomuus sattui lähellä Tyngän kylää. Tynkä sijaitsee Kalajoen keskustasta noin yhdeksän kilometriä Ylivieskan suuntaan.

Poliisin mukaan kuljettajaa epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, törkeistä kuolemantuottamuksista sekä törkeästä vammantuottamuksesta.

Tie oli tapahtumapaikalla kuiva

Onnettomuustutkintalautakunta ja poliisi tutkivat asiaa. Rikoskomisario Jan Sormusen mukaan onnettomuuden tutkinta on vielä alussa.

– Pyrimme selvittämään onnettomuuteen johtaneita syitä. Vielä emme tiedä, miksi auto on ajautunut pientareelle, onko kyseessä ollut väärä tilannenopeus vai kuljettajan ajovirhe vai mikä, Sormunen sanoo.

Sormusen mukaan tie oli tapahtumahetkellä kuiva ja sääolosuhteet olivat tavanomaiset.

Tutkinta jatkuu tänään tapahtumapaikan ja onnettomuusauton tutkinnalla.

– Toivottavasti myös pääsemme kuulemaan loukkaantunutta nuorta tapahtumien kulusta, Sormunen sanoo.

Alkoholin mahdollinen osuus tapahtumiin selviää Sormusen mukaan oikeuslääketieteellisessä ruumiinavauksessa.

Uutinen järkytti Kalajokea

Kalajoen kaupunginjohtaja Jukka Puoskarin mukaan uutinen on järkyttänyt paikkakuntalaisia.

– Kyllä tämä on järkyttänyt koko paikkakuntaa. Esitän syvän osanottoni omaisille ja läheisille. Yritämme nyt järjestää kriisiapua ja kaikkea mahdollista apua sitä tarvitseville, Puoskari sanoo.

Kaikki autossa olleet nuoret ovat syntyneet 2000-luvulla. Ainoastaan kuljettaja oli täysi-ikäinen. Hän oli syntynyt vuonna 2000. Kuljettaja menehtyi onnettomuudessa.

Muut menehtyneet kaksi nuorta miestä olivat syntyneet vuonna 2001. He olivat noin 17-vuotiaita.

Puoskarin mukaan pienellä paikkakunnalla suru on yhteistä.

– Kaikki tuntevat toisensa ja siten tämä koskettaa koko yhteisöä. Pienen paikkakunnan etu tällaisissa tilanteissa on yhteisöllisyys ja apua on saatavilla. Kaikki jakavat surun. Tärkeintä on nyt se, että kaikki apua tarvitsevat saavat sitä, Puoskari sanoo.

Kalajoen seurakunta on aloittanut kriisiavun antamisen.