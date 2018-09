Tulli: Salakuljetusrinki toi Suomeen nuuskaa 12 700 kiloa, veroja vältettiin miljoonia euroja

Tulli on tutkinut ammattimaisesti organisoitua nuuskan salakuljetusta, jonka reitti kulki Ruotsista Kemi-Tornion alueelle ja sieltä edelleen pääkaupunkiseudulle.

Salakuljettajien epäillään tuoneen Suomeen vuosina 2016–2018 yhteensä noin 12 700 kiloa nuuskaa. Salakuljetuksella vältettiin noin 4,6 miljoonaa euroa valmisteveroja.

Epäiltynä on on ollut kaikkiaan kahdeksan henkilöä, joista pääepäilty on noin 50-vuotias Ruotsissa asuva Suomen kansalainen. Pääepäillyn apuna on ollut Ruotsissa asuva nuorempi henkilö.

Muiden epäiltyjen kotipaikat ovat Kainuussa, Itä-Suomessa ja pääkaupunkiseudulla. Kaikkia epäiltyjä epäillään törkeästä veropetoksesta ja salakuljetuksesta.

Nuuskaa tuotiin sovittuihin paikkoihin Kemi-Tornion alueelle

Tullin esitutkinnan mukaan pääepäillyllä ja hänen apurillaan on ollut asiakkaina ainakin kolme tukkuostajaa ja useita muita asiakkaita Suomessa. Nämä ovat itse ostaneet ruotsalaisesta kaupasta nuuskan, jonka pääepäilty ja hänen apuri ovat lastanneet käyttämiinsä ajoneuvoihin ja tuoneet vastaanottajille ennalta sovittuun paikkaan Kemi-Tornion alueelle.

Viime huhtikuussa Tulli takavarikoi Kainuussa pakettiautosta 175 kiloa nuuskaa, jota oltiin kuljettamassa Etelä-Suomeen.

Pääepäillyn ja kahden muun henkilön epäillään salakuljettaneen nuuskaa ammattimaisesti kahden vuoden ajan. Toimeksiannot ovat tulleet Suomesta.

Tullin mukaan nuuskaa on salakuljetettu rajan yli useilla henkilöautoilla 50–100 kilon erissä. Suomessa nuuska on välittömästi siirretty vastaanottajien omiin ajoneuvoihin, jonka jälkeen epäillyt vastaanottajat ovat kuljettaneet nuuskan henkilö- ja pakettiautoissa eri ostajille Etelä-Suomeen, pääasiassa pääkaupunkiseudulle.

Kaksi pääkaupunkiseudulla asuvaa epäiltyä ovat välivarastoineet nuuskaa konttiin ennen sen levittämistä. Tullin mukaan suomalaiset vastaanottajat ovat maksaneet käteisellä Ruotsissa asuvalle pääepäilylle ja hänen apurilleen palkkiona noin 100–300 euroa toimeksiannolta.

Pääepäillylle salakuljettamisen kokonaishyöty on ollut noin 80 000 euroa.

Tapaus siirtyy syksyn aikana Lapin syyttäjänvirastoon syyteharkintaan.