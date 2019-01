Talvikunnossapito paranee 1500 kilometrillä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa – katso kartalta, missä tilanne muuttuu

Täytyy kyllä ihmetellä elyn kantaa kun että nyt näköjään aletaan sulattamaan suolalla lumet ja auraus jää vähemmälle jolloin loskaa riittää sitten tiellä ja se on paljon vaarallisempaa kuin kuiva lumi.Olisi parempi laittaa ne aurat alas ja aurata lumet ja suolaa ei tarvitse muulloin kuin kaljama keleillä.Tuo hoitoluokkien korotus on kyllä hyvä,mutta tien 813 urakoitsija on luultavasti käsittänyt asian väärin kun auraus on loppunut miltei kokonaan ja hoitoluokka kuitenkin nousi.