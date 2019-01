Suolattujen teiden määrä kasvaa pohjoisessa – "Vuodenvaihteessa teille tuli aika paljon hoitoluokkakorotuksia"

Kalevan lukijoiden havaintojen mukaan teiden suolaus näyttäisi lisääntyneen Pohjois-Pohjanmaan alueilla. Suunnitteluyksikön päällikkö Risto Leppänen Pohjois-Pohjanmaan ely-keskuksesta vahvistaa havainnon ihan oikeaksi.

– Vuodenvaihteessa teille tuli aika paljon hoitoluokkakorotuksia. Se tarkoittaa käytännössä, että suolausmäärät kasvavat. Niitä teitä ja tieosuuksia, joiden hoitoluokka on noussut, on alettu suolata.

Kun tien hoitoluokka paranee, sillä täytyy olla tietyn tasoinen kitka. Riittävään kitkatasoon ei Leppäsen mukaan päästä muuten kuin suolaamalla. Alemman hoitoluokan teillä liukkautta torjutaan yleensä hiekoittamalla.

– Suola tosin puree vain tietyissä lämpötiloissa. Kun pakkanen kovenee alle miinus seitsemään asteeseen, suolaa ei enää kannata käyttää.

Monet autoilijat eivät pidä teiden suolauksesta, eikä se ole kovin ympäristöystävällistäkään. Se on kuitenkin Leppäsen mukaan välttämätöntä, muuten vaadittavaan kitkaan ei päästä.

– Esimerkiksi elinkeinoelämän kuljetukset eivät mäkisissä maastoissamme onnistu ilman suolausta. Pohjavesien kannalta suolaus on ongelma. Joillakin pohjavesialueilla on käytetty kaliumformiaattia, joka ei ole yhtä ongelmallinen pohjavesien kannalta kuin suola.

Leppänen sanoo, että suolan käyttöä Pohjois-Pohjanmaan ely-keskuksen alueella onkin pyritty tähän saakka vähentämään, mutta nyt kun näitä hoitoluokituksia on nostettu, sitä on pakko taas lisätä.

Uusia suolauksen piiriin pääseviä teitä ovat tieverkon pääteiksi ja liikenteen toimivuudelle tärkeiksi katsotut tiet ja tieosuudet. Muun muassa Kuusamontien ja Kajaanintien osuuksilla luokitusta on parannettu, ja niitä on alettu nyt suolata.

Kunnossapitopäällikkö Markku Tervo Pohjois-Pohjanmaan ely-keskuksesta huomauttaa, että uudet luokitukset ovat olleet voimassa vähän aikaa, eikä merkittäviä määriä ei ole ehditty suolata säidenkään takia.

Hänen mukaansa on mahdotonta sanoa, kuinka tiuhaan teitä täytyy suolata.

– Riippuu lämpötiloista ja sateista. Suolan käyttö ja suolamäärän annostelu ovat tosi tarkkaa touhua, suorastaan taidetta. Meillä on järjestelmät, joiden perusteella urakoitsijoiden on seurattava, vaikuttaako suola jossakin ja missä se on mahdollisesti loppumassa. Lumi- ja vesisateet luonnollisesti huuhtovat suolat pois tieltä.