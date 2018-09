Syyttäjä: Mieskaksikko jahtasi moottorikelkoilla ahmaa yli kymmenen kilometriä – miehet ajoivat lopulta useita kertoja eläimen yli

Oulun käräjäoikeudessa luettiin tiistaina syytteet törkeästä metsästysrikoksesta.

Syyttäjän mukaan mieskaksikko oli jäljittänyt ja ajattanut kokonaan rauhoitettua ahmaa yli kymmenen kilometrin matkan. Lopulta miehet olivat ajaneet väsyksiin uuvutetun eläimen yli useita kertoja moottorikelkoilla. Eläin oli kuollut yliajojen seurauksena.

Epäilty rikos tehtiin Taivalkoskella maaliskuussa 2017.

Syyttäjän mukaan tekoa on pidettävä raakana ja julmana. Haastehakemuksessa todetaan, että teko on ollut kokonaisuutena arvostellen törkeä, ja se on aiheuttanut ahmalle huomattavaa kärsimystä.

Syyttäjä vaatii molemmille miehille vuoden ja kahden kuukauden mittaista ehdollista vankeusrangaistusta sekä sakkoa. Lisäksi kummallekin miehelle vaaditaan viiden vuoden metsästyskieltoa. Yhteisvastuullisesti miesten vaaditaan korvaavan ahman arvon eli 12 000 euroa.

Haastehakemuksessa vaaditaan toisen miehistä menettämään valtiolle rikoksentekovälineenä käytetyn tuntemattomaksi jääneen moottorikelkan arvona 1 000 euroa. Toisen miehistä vaaditaan menettämään valtiolle rikoksentekovälineenä käytetty Ski-Doo Summit -moottorikelkka tai sen sijaan kelkan arvo 12 000 euroa.