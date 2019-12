Sinivalkoinen suurharvinaisuus valkopäätiainen houkuttelee lintuharrastajia Vaalaan

Kävin tuon itsekin bongaamassa jo maanantaina kun noinkin lähellä oli. Valkopäätiainen on lintuharrastajien keskuudessa kieltämättä yksi toivotuimmista lajeista ja todella kaunis.

Lintu on asuinseuduillaan viihtyvä paikkalintu ja siksi sitä ei täällä usein nähdä. Mutta ei se ihan niin harvinainen kuitenkaan ole kuin jutussa sanotaan. Valkopäätiaisia nähdään Suomessa lähes vuosittain lintu tai pari ja pieniä vaelluksia on ollut ainakin 2005 jolloin havaintoja tuli 4-6 linnusta. Suomesta havaintoja lajista on viimeisimmiltä vuosikymmeniltä kai pitkälti jo yli 30 mikä tarkoittaa että täällä niitä on nähdään useammin kuin muualla EUn alueella. Onpa yksi pesintäkin todettu Suomessa 1970-luvulla.

Yhdellä britien lintusaitilla joku totesi että jos valkoäätiainen (engl. Azure tit) ilmaantuisi Brittein saarille niin kaikki twitching (=bongaus) ennätykset menisivät rikki. Ei pidä ihmetellä jos Vaalaan ilmestyy ulkomaalaisiakin bongareita.

Laji risteytyy toisinaan sinitiaisen kanssa jolloin linnussa on keltaista ja sininen päälaki. Vaalan lintu on kuitenkin ilmeisen puhdas valkopäätiainen.