Sävelmistä suurin on Kuusamo – Tapani Kansan ja Matti Eskon mukana kiertänyt Kari Alajuuma on säveltänyt kotikunnastaan satoja lauluja

Kari Alajuuma

64-vuotias kuusamolainen muusikko, säveltäjä, opettaja ja kuoronjohtaja.

Perhe: kolme poikaa ja puoliso Merike Link perheineen.

Säveltänyt yli 250 teosta, muun muassa Maija Alajuuman, Vexi Salmen ja Matti Laasosen teksteihin.

Yksi uusimmista sävellyksistä on Matti Eskon esittämä Karhunkierros. Sanat sävellykseen on tehnyt kuusamolainen Jorma Satta ja biisin on sovittanut Alajuuman Ville-poika.

Julkaissut kaksi kirjaa. Yhdessä Pekka Partasen kanssa toimitettu Matkalla Kuusamossa – Lauluja Kuusamosta -laulukirja ilmestyi vuonna 2009 ja Alajuuman omista sävellyksistä koostuva Kuusamo, minun maa vuonna 2013.

Oli perustamassa 30-vuotisjuhliaan viettävää Kuusamon Musikantit ry:tä ja viihdekuoro Kuusankaa. Johtanut myös Kuusamon Mieslaulajia.

Järjestää pihakonsertin kotikylällään Juumassa sunnuntaina 12.8. yhdessä johtamansa Apaja-orkesterin kanssa. Konsertin teemana on Kuusamo lauluissa kaupungin 150-vuotisjuhlavuoden kunniaksi.