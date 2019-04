Roskien poltto aiheutti Kalajoella palokunnalle aiheettoman hälytyksen – pelastuslaitoksen mukaan kyse toistuvista ilmoituksista

Pelastuslaitos lähti ilmoitetun keskisuuren rakennuspalon paikalle useamman yksikön voimin Kalajoella. Palohälytys osoittautui paikan päällä vääräksi.

Jokilaaksojen pelastuslaitos sai ilmoituksen keskisuuresta rakennuspalosta noin puoli neljän aikaan iltapäivällä. Pelastuslaitoksen mukaan palohälytys oli tehty pienimuotoisesta roskienpoltosta. Ilmoittaja oli luullut, että paikalla palaa jotain suurempaa.

Pelastuslaitoksen päivystävän palomestarin mukaan samasta tilanteesta on tehty toistuvasti aiheettomia ilmoituksia. Jokilaaksojen pelastuslaitokselta muistutetaankin, että aiheeton hälytys voidaan peruuttaa vasta, kun palokunta on käynyt paikalla toteamassa, että paikalla ei ole tehtävää. Aiheettoman hälytyksen aiheuttamat kulut nousevat useampaan sataan euroon per hälytys.