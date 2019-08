Pudasjärven poikkeuksellisen surma- ja sieppausvyyhdin käsittely alkoi Oulussa – Mies ammuttiin ojaan, naista piinattiin asunnossa ja pakotettiin Ruotsiin

Oulun käräjäoikeudessa aloitettiin maanantaiaamuna Pudasjärven tammikuisen surma- ja sieppausvyyhdin käsittely.

Runsaasti julkisuutta saaneessa jutussa syytettyinä on kolme oululaista, tapahtuma-aikaan 45- ja 35-vuotiaat miehet sekä 23-vuotias nainen.

Syyttäjä vaatii 35-vuotiaalle miehelle tuomiota vuonna 1960 syntyneen pudasjärvisen miehen taposta. Surmaa tutkittiin alun perin murhana, mutta syyttäjä nosti syytteen taposta, joka on lievempi rikosnimike.

Kaikkiaan eri syytekohtia on jutussa 18 kappaletta, muun muassa törkeä ryöstö, törkeä kotirauhan rikkominen ja törkeä vapaudenriisto. Syyttäjä on esittänyt oikeudessa myös useita vaihtoehtoisia syytteitä siltä varalta, ettei oikeus pidä mahdollisia rikoksia niin törkeinä kuin syyttäjä ensisijaisesti katsoo niiden olevan.

Syytetyt myöntävät osan syytteistä, osan he kiistävät. Suurin osa syytteistä koskee kolmikon mieskaksikkoa. Heidän näkemyksensä tapahtumien kulusta ovat muuttuneet vielä maanantain oikeudenkäynnin aikanakin eli he ovat myöntäneet oikeudessa asioita, joita he ovat aiemmin kiistäneet. Syyttäjän haastehakemuksen perusteella joukkion naisen rooli oli talvisissa tapahtumissa selvästi vähäisempi.

Syyttäjän mukaan surmatun puoliso yritti piiloutua

Poikkeuksellinen rikosvyyhti sai alkunsa, kun oululaissyytetyt saapuivat erinäisten vaiheiden jälkeen Pudasjärvelle viime tammikuussa. Siellä ammuttiin ensin kerrostaloa kohti laukauksia. Kukaan ei loukkaantunut luodeista.

Tämän jälkeen kolmikon auto juuttui ojaan kiinni. Yksi heistä anasti läheisestä talosta mönkijän, jolla he yrittivät hinata auton takaisin tielle. Silloin paikalle saapui mönkijän omistaja, pudasjärvinen mies.

Syyttäjä katsoo, että vuonna 1984 syntynyt mies tappoi omaisuuttaan puolustamaan pyrkineen tulijan ampumalla häntä kiväärillä kylkeen.

– Kiväärillä ammuttiin kolme kertaa. Kaksi laukauksista osui autoon, kihlakunnansyyttäjä Vuokko Hautala selitti oikeudessa.

Hän vaatii vuonna 1973 syntyneelle miehelle tuomiota avuannosta tappoon. Syyttäjän mukaan tämä kävi itseään puolustaneeseen mieheen käsiksi. Uhri päätyi lopulta ojaan lumihankeen, mihin hänet ammuttiin. Vainaja löydettiin hangesta seuraavana aamuna.

Syyttäjä väittää, että oululaiskolmikko tunkeutui surmatyön jälkeen naamioituneina surmansa saaneen miehen omakotitaloon. Tämän puoliso oli siellä odottamassa miestään.

– Hän näki ikkunasta (syytettyjen) tulon ja pyrki olemaan piilossa, mutta ei siinä kuitenkaan onnistunut, Hautala kuvaili.

Hänen mukaansa puolisolta kyseltiin, onko asunnossa alkoholia, rahaa ja aseita ja sieltä etsittiin anastettavaa omaisuutta osoittamalla naista samalla kiväärillä.

Syyttäjän mukaan nainen pakotettiin avaamaan verkkopankki ja tekemään tilisiirtoja sekä lainahakemuksia, minkä lisäksi tälle syötettiin lääkkeitä.

Syyttäjä väittää syytettynä olleen naisen uhanneen pudasjärvistä naista kiväärillä ja lyöneen tätä aseella päähän niin, että tämä menetti tajuntansa. Tämän jälkeen nainen heräteltiin kaatamalla kylmää vettä hänen päälleen, repimällä hiuksista ja potkimalla.

Syyttäjän mukaan kiväärillä myös ammuttiin ainakin kerran naisen pään vierestä seinään ja pakotettiin tämä haistamaan kiväärin hylsyä. Lisäksi hänen kasvojensa edessä heiluteltiin saksia ja hänet uhattiin tappaa siksi, että hän oli nähnyt yhden tunkeutujan kasvot.

”Koko ajan vakavassa pelossa”

Lopuksi vuonna 1984 syntynyt mies pakotti naisen mukaansa henkilöautoon. Hänet vietiin Yli-Iin kautta Tornioon autovuokraamoon. Kun alla ollut ajoneuvo oli saatu vaihdettua, kuljetettiin nainen Tornion kautta Ruotsiin Luulajaan hotelliin. Sieltä Ruotsin poliisi haki naisen turvaan ja otti miehen kiinni.

– Hän (nainen) on ollut koko ajan vakavassa pelossa siitä, että joku käyttää häneen väkivaltaa. Ajoneuvossa oli matkustamon puolella mukana puukko ja takakontissa kivääri, naista avustaja asianajaja Pasi Hagman totesi.

Nainen ja pariskunnan lapset vaativat syytetyiltä vahingonkorvauksia.

Poliisi sai toisen miehen ja naisen kiinni Kiimingistä, missä he olivat ajaneet autonsa ojaan. Ajoneuvosta löytyi pudasjärvisen pariskunnan talosta vietyä omaisuutta, muun muassa puhelin, keräilyrahoja, koruja, säästölipas, kamera ja lääkkeitä.

Talo oli sytytetty palamaan. Se vaurioitui korjauskelvottomaksi.

”Oli tarkoitus ampua vain ilmaan eli ohi”

Vuonna 1973 syntynyt mies kiistää osallistuneensa tahalliseen henkirikokseen eli avunannon tappoon. Hänen mukaansa hän puuttui tilanteeseen, jossa pudasjärvinen mies ja vuonna 1984 syntynyt mies kamppailivat keskenään kivääri välissään.

Hän sanoo menneensä väliin, jolloin vuonna 1984 syntynyt mies poistui kamppailutilanteesta ja hän päätyi pudasjärvisen miehen kanssa tien ulkopuolelle hankeen. Sinne kajahti laukaus.

– Päämieheni ei ole aiheuttanut naarmuakaan uhrille, varatuomari Tuukka Tieksola selitti.

Taposta syytettyä avustava asianajaja Jouko Viitala puolestaan kertoi, että hänen päämiehellään oli vain pelottelutarkoitus.

– Hänellä oli tarkoitus osua vain ilmaan eli ohi. Hän ei ollut tilanteessa selvin päin ja oli pilkkopimeää. Hän ampui yhden laukauksen, joka sattui osumaan asianomistajaan valitettavin seurauksin.

Syytettynä olevat miehet ovat osittain syyttäjän kanssa eri mieltä myös siitä, mitä surmansa saaneen omakotitalossa tämän jälkeen tapahtui.

Vuonna 1996 syntynyt nainen myöntää lyöneensä surmatun puolisoa aseen perällä niin, että tämä kaatui mutta hän kiistää syyllistyneensä teollaan törkeään kotirauhan rikkomiseen.

Naisen mukaan hänen käteensä työnnettiin asunnolla kivääri mutta hänellä ei ollut käsitystä, mitä sillä olisi pitänyt tehdä.

-Hänelle tuli sellainen tunne, että häneltä odotettaisiin jonkinlaista toimintaa tai käytöstä ja näin hän on ikävä kyllä tilanteessa toiminut, naista puolustava asianajaja Kari Eriksson selitti.

– Hänen toimintansa asunnossa on ollut hätääntynyttä ja paniikinomaista. Hänen roolinsa on joka tapauksessa tässä asiassa pieni.

Keskusrikospoliisissa tutkinnanjohtajana toiminut Jukka Nurmenniemi kuvasi rikoskokonaisuutta poikkeuksellisen törkeäksi. Uhrit valikoituivat kohteeksi täysin sattumalta.

Oikeudenkäynnille on varattu aikaa maanantai, tiistai ja perjantai.

Juttua päivitetty kauttaaltaan kello 12.14.