Poliisi: Levin mökkipalon uhrit olivat alaikäisiä, palosta pelastunut oli lapsista vanhin – mikään syttymissyyssä ei viittaa huolimattomuuteen

Levillä sijaitsevassa hirsimökissä syttyi perjantain vastaisena yönä raju tulipalo, jossa kuoli kolme alaikäistä lasta, kertoo Lapin poliisi. Palavasta rakennuksesta pelastui yksi henkilö, joka oli myös alaikäinen. Mökissä olleet ihmiset kuuluivat samaan perhepiiriin.

Palossa kuolleet olivat olleet nukkumassa yläkerrassa, ja onnettomuudesta selvinnyt oli nukkunut alakerrassa. Hän oli herännyt palovarottimen ääneen kello kolmen aikaan aamuyöllä ja hälyttänyt paikalle pelastuslaitoksen.

Rikoskomisario Kirsi Huhtamäki Lapin poliisista kertoo, että alakerrassa nukkunut henkilö oli mökissä olleista vanhin.

– Hän oli lähes täysi-ikäinen.

Huhtamäki ei kerro lasten tarkkoja ikiä.

– Sanotaan näin, että vauvaikäisiä ei heidän joukossa ollut.

Tulipalon tuhoamassa mökissä oli lomailemassa eteläsuomalainen perhe. Huhtamäki sanoo, että lasten mukana Levillä oli myös vanhempi, joka ei ollut tapahtumahetkellä mökissä sisällä. Hän oli kuitenkin Levin alueella.

Poliisi ja Onnettomuustutkintakeskus (Otkes) selvittävän palon syttymissyytä. Poliisi on saanut valmiiksi palopaikan paikkatutkinnan. Tapausta selvitetään edelleen ihmisten kuulemisilla sekä teknisellä tutkinnalla.

Poliisi ei epäile tapahtumassa rikosta. Huhtamäen mukaan tutkinnassa ei ole tullut ilmi mitään sellaista, minkä mukaan palo olisi saanut alkunsa huolimattomuudesta.

– Palon syttymissyy on edelleen avoin. On pystytty poissulkemaan tiloja, joista se ei ole varmuudella alkanut. Vaihtoehtoja syttymissyylle on edelleen useita, Huhtamäki sanoo.

Otkes kertoi aiemmin lauantaina, että tutkintaan menee aikaa useita viikkoja.

Kaikkille uhreille tehdään kuolemansyyn tutkinta.

Juttua päivitetty rikoskomisario Kirsi Huhtamäen kommenteilla 13.4. kello 18.53.