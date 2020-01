Pohjois-Pohjanmaa-palkinto professori, tutkimusrehtori Taina Pihlajaniemelle

Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallitus on myöntänyt Pohjois-Pohjanmaa-palkinnon Oulun yliopiston tutkimuksen vararehtori, lääketieteellisen biokemian professori Taina Pihlajaniemelle.

Pihlajaniemi on kansainvälisesti tunnustettu ja arvostettu lääketieteen tutkija. Hän on ansioitunut lääkäreiden tutkijakouluttajana sekä monissa erilaisissa tiedehallinnon tehtävissä.

Nivalassa syntynyt professori Taina Pihlajaniemi valmistui Oulun yliopistosta lääketieteen ja kirurgian tohtoriksi vuonna 1987. Hän on Oulun yliopiston tutkimuksesta vastaava vararehtori ja johtaa useasta tutkimusryhmästä koostuvaa huippuyksikköä. Pihlajaniemi on toiminut lääketieteellisen biokemian ja molekyylibiologian laitoksen johtajana, Biocenter Oulun tieteellisenä johtajana ja tutkijakoulun johtajana.

Pihlajaniemi toimi ennen tutkimusrehtorin virkaa CSC – Tieteen tietotekniikan keskuksen hallituksessa 12 vuotta, josta puheenjohtajana neljä viimeistä vuotta. Pihlajaniemi on toiminut lisäksi Biokeskus Suomen johtajana, Suomen Akatemian Terveyden toimikunnan jäsenenä sekä Suomen tiede- ja teknologianeuvoston jäsenenä.

Valmistuttuaan lääkäriksi Pihlajaniemi lähti jatko-opiskelijaksi Yhdysvaltoihin ja liittyi arvostettuun tutkimusryhmään, jossa hän oppi uusia geenitekniikan menetelmiä. Modernin tutkimustyön mahdollisuudet toivat Pihlajaniemen takaisin Suomeen.

Pihlajaniemen tutkimuskohde ovat kollageenit. Eri kollageeneja tunnetaan noin kolmekymmentä, Pihlajaniemen työryhmä on löytänyt niistä useita. Erityisen mielenkiinnon kohteena on tällä hetkellä kollageenien roolien ja mekanismien tutkiminen kantasoluissa ja pahanlaatuisissa prosesseissa. Tavoitteena on käyttää tietoa uusien biotestien ja lähestymistapojen suunnitteluun syövän hoidossa.

Pohjois-Pohjanmaa-palkinto on kuvanveistäjä Sanna Koiviston muotoilema pienoisveistos, joka symboloi Pohjois-Pohjanmaan maakuntaa. Palkinto myönnetään Pohjois-Pohjanmaan hyväksi tehdystä elämäntyöstä tai sellaisesta työstä, joka on tehnyt Pohjois-Pohjanmaata tunnetuksi ja vahvistanut sen identiteettiä.

Aiemmin Pohjois-Pohjanmaa-palkinnon ovat saaneet professori Seppo Säynäjäkangas 2005, opetusneuvos Marketta Viitala 2006, Oulu Kärpät Oy 2007, maakuntaneuvos Pentti Lampinen 2007, Oulun yliopisto 2008, luontovalokuvaaja, fil.tri h.c. Hannu Hautala 2009, maaherra Eino Siuruainen 2010, DI, tekniikan tohtori h.c. Juha Hulkko 2011, lentoaseman päällikkö Pekka Mäntynen 2012, järjestöneuvos Marja Irjala 2013,kapellimestari Timo Hannula 2014, professori Anssi Paasi 2015, pilapiirtäjä Jari Elsilä 2016, kaupunginjohtaja Matti Pennanen 2017, oopperalaulaja Soile Isokoski 2018 ja teollisuusneuvos Veijo Sydänmetsä 2019.