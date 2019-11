Piispa Jukka Keskitalo tutustuu ydinvoimalatyömaahan tarkastusmatkallaan Pyhäjoella

Oulun hiippakunnan piispa Jukka Keskitalo vierailee piispantarkastuksen aikana Fennovoiman ydinvoimalatyömaalla Pyhäjoella.

Keskitalon kolmas piispantarkastus pidetään Pyhäjoen seurakunnassa 15. ja 17. marraskuuta. Piispantarkastuksessa Keskitalo tapaa seurakunnan työntekijöitä ja seurakuntalaisia sekä tutustuu seurakunnan toimintaan ja alueen palveluihin.

Piispa vierailee myös Pyhäjoen kunnassa, Yppärin koululla Pyhäjoen lukiolla ja Jokikartanon palvelutalossa.



Piispa osallistuu myös iltahartauteen kunnantalon edustalla perjantaina 15. marraskuuta kello 19.45.



Piispantarkastus on satoja vuosia vanha kirkollinen tapa, jossa piispa vierailee säännöllisin väliajoin hiippakuntansa seurakunnissa toimittaen niissä piispantarkastuksen. Tarkastus osuu seurakunnan kohdalle noin kerran reilussa vuosikymmenessä. Tarkastusprosessin protokolla on viime vuosina uudistunut ja keventynyt. Tavoitteena on tarkastella nykytilaa, mutta ennen kaikkea keskittyä tulevaisuuden näkymiin.



Piispantarkastus on kokonaisuudessaan noin vuoden mittainen prosessi, vaikka varsinainen piispan vierailu seurakunnassa järjestetään muutaman päivän aikana.