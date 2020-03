Oulun kaupunki puolustaa mollauksen kohteeksi joutunutta TikTok-videota ja Turvallinen Oulu -hanketta – "Videoon liitettiin tahallisesti virheellistä tietoa"

Oulun kaupunki ottaa kantaa Turvallinen Oulu -hankkeesta somessa viikonloppuna levitettyihin viesteihin. Kaupungin mukaan sosiaalisessa mediassa on levitetty tahallisesti virheellistä tietoa – erityisesti Twitterissä ja Facebookissa.

Hankkeen työntekijöiden kuvaamaa videota on levitetty viime päivinä laajalti sosiaalisessa mediassa. Videota ovat levittäneen muun muassa oululainen aidon suomalaisen yhteislistan kaupunginvaltuutettu ja hänen varavaltuutettunsa. Viikonloppuna myös yhdysvaltalainen näyttelijä James Woods jakoi videon ivallisten kommenttien kera.

"Nopsa-tiimin tekemän TikTok-videon tavoitteena on vahvistaa nuoria oman kehon rajojen suojaamiseen. Kyseisen TikTok-videon idea on syntynyt somessa jo vuosia sitten, aiemmin siitä tehtiin versioita YouTubeen, mutta vuodesta 2019 tanssivideota alettiin versioida TikTokissa", kaupunki sanoo tiedotteessaan.

Sosiaalisessa mediassa ovat tyypillistä meemivideot, joita kopioidaan ja muokataan.

"Nopsa liittyi tanssillaan nuorten maailmassa suosittuun meemiin. Tiimin työtehtäviin kuuluu myös sosiaalisessa mediassa toimiminen ja video tuotettiin sinne ilman erillistä budjettia. Nopsa-tiimin tuottamaa TikTok-videota levitettiin laajasti viikonlopun aikana. Harmillisesti videoon liitettiin tahallisesti virheellistä tietoa, kuten että videon tekeminen olisi ollut kallista tai tarkoitus olisi muu kuin häirinnän ennaltaehkäisy", tiedotteessa sanotaan.

Oulun kaupunki korostaa, että Turvallinen Oulu -hankeen päätavoitteena on ennaltaehkäistä alaikäisiin kohdistuvia seksuaalirikoksia.

Hankkeessa on kuusi toimenpidekokonaisuutta. Yhden toimenpiteen tavoitteena on antaa lapsille ja nuorille psykososiaalista tukea kriisitilanteissa ja tehdä ennaltaehkäisevää työtä. Kohderyhmänä ovat myös lapset ja nuoret, jotka ovat kohdanneet uhkaa, häirintää tai seksuaalista kaltoinkohtelua.

Tätä työtä tekee moniammatillinen Nopsa-tiimi, joka koostuu psykiatrisesta sairaanhoitajasta, sosiaaliohjaajasta, terveydenhoitajasta, erityisopettajasta ja nuorisotyöntekijästä.

Kaupunki kertoo, että tiimi työskentelee myös siellä missä lapset ja nuoret viettävät aikaansa eli myös sosiaalisessa mediassa, kuten TikTokissa, Instagramissa ja Snapchatissa. Sosiaalisen median kautta tehtävän työn tavoitteena on tavoittaa palvelun piiriin nuoria, sekä antaa informaatiota muun muassa oman kehon rajojen suojaamisesta.

Turvallinen Oulu -hanke on aloittanut toimintansa kesällä 2019 Oulussa ilmenneiden seksuaalirikostapausten vuoksi. Toiminnan tavoitteena on ennaltaehkäistä alaikäisiin kohdistuvia seksuaalirikoksia. Hankkeen on arvioitu kestävän vuoden 2021 loppuun. Hanketta rahoittaa Oulun kaupungin lisäksi opetushallitus, opetus- ja kulttuuriministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö.

Kaupungin mukaan hankkeessa on saatu aika tähän mennessä useita toimenpiteitä. Näitä ovat muun muassa turvataitokasvatuspolun suunnittelu kaikille Oulun lapsille. Mallin pilotointi alkaa kevään aikana.

Lisäksi on hankkeessa esimerkiksi kohdattu tuhansia henkilöitä. Kohtaamisissa on muun muassa annettu tukea seksuaalista häirintää ja kaltoinkohtelua kohdanneille.