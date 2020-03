IS: Oululaishankkeen nuorille tekemä tanssivideo leviää netissä, myös Hollywood-näyttelijä osallistui ivaamiseen

Oululaisen Turvallinen Oulu -hankkeen nuorille tekemä video on saanut maailmanlaajuista huomiota yhdysvaltalaisen näyttelijän James Woodsin jaettua videon tölvivien saatesanojen kera, kertoo Ilta-Sanomat.

TikTok-sovellukseen ladatulla videolla hanketyöntekijät tanssivat sosiaalisessa mediassa eri versioina kiertävän seksuaaliskasvatuksellisen "No-no-square"-tanssin.

Ilta-Sanomien mukaan sekä oululainen Aidon suomalaisen yhteislistan (Asyl) kaupunginvaltuutettu että hänen varavaltuutettunsa ovat levittäneet videota ahkerasti verkossa. Verkossa levitessään video päätyi myös näyttelijä James Woodsin näköpiiriin ja tämä jakoi oululaisten tekemän videon viime lauantaina Twitterissä nimittäen sitä "demokraatti-imbesillien touhuksi".

Ilta-Sanomien mukaan Woods ja hänen seuraajansa ovat sittemmin tehneet oululaisten videosta meemejä, joissa esiintyvät amerikkalaiset poliitikot.

Turvallinen Oulu -hankkeen projektijohtaja Kati Kaarlejärvi kertoo Ilta-Sanomille, että videon leviäminen netissä ja sosiaalisessa mediassa tapahtuva kuohunta vaikuttavat tahalliselta häirinnältä.

Kaarlejärvi kertoo myös lehdelle, että netissä on myös esitetty vääriä tietoja hankkeesta. Kaarlejärven mukaan verkossa on muun muassa väitetty, että videon tekemiseen on käytetty koko Turvallinen Oulu -hankkeen saama 2,8 miljoonan euron hankeraha.

Turvallinen Oulu on kolmevuotinen hanke, jossa ehkäistään alaikäisiin kohdistuvia seksuaalirikoksia. Oulun kaupunginhallitus esitti helmikuussa valtuustolle, että hanketta tulisi jatkaa vuoden 2021 loppuun saakka.

Hanke perustettiin, koska joulukuussa 2018 Oulussa tuli ilmi laaja alaikäisiin tyttöihin kohdistuva seksuaalirikosten sarja.