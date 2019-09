Otanmäen tehtaalle tarvitaan kohta runsaasti lisää työvoimaa – suuri paikallisjunatilaus Latviasta synnyttää Skoda Transtechille satoja uusia työpaikkoja

Kiskokalustovalmistaja Skoda Transtech kertoo, että sen saamien uusien tilausten myötä Kajaanin Otanmäessä sijaitsevalle tehtaalle syntyy runsaasti uusia työpaikkoja.

Yhtiön mukaan se on saanut useita uusia tilauksia, joista viimeisin on Latviasta tullut paikallisjunatilaus. Sen arvo on noin 250 miljoonaa euroa. Tilaukset synnyttävät yhtiön mukaan satoja uusia työpaikkoja.

Skoda Transtech kertoo, että uudet merkittävät tilaukset tehdään Otanmäen tehtaalla.

Yhtiön toimitusjohtajan Lasse Orre kertoo, että tilaukset Latviasta alkavat vuonna 2021 ja jatkuvat vuoteen 2024.

– Uudet tilaukset merkitsevät myös tarvetta uusiin rekrytointeihin. Ammattitaitoisen työvoiman saanti ei ole helppoa, joten tarvitsemme merkittävän määrän muuntokoulutusta Kainuuseen, Orre sanoo.

Ennen tilausten alkua Otanmäellä pyritään pitämään täystyöllisyys. Toukokuussa yhtiö aloitti yt-neuvottelut lomautuksista ja osa-aikaistamisista.

Vielä kesän alussa Otanmäen tehtaalla käytiin yt-neuvotteluja lomautuksista, koska tuotantotilanne oli heikentymässä. Yhtiö arvioi tuolloin tuotantotilanteen heikentyneen tilapäisesti ja palaavan myöhemmin normaalille tasolle.