Lumisateet saapuivat pohjoiseen, Oulussa jo teitä valkoisena – ajokeli muuttuu paikoin erittäin huonoksi

"Taivaalta tulee myös lunta, joka tekee ajokelistä arvaamattoman." Minusta se tekee kelistä helposti arvattavan, jos tiellä on lunta tai sohjoa kitka on pienempi kuin kuivalla tiellä. Musta jää on arvaamatonta, koska sitä ei näe. Lumen näkee. Arvaankin siis, että lumisella tiellä on liukkaampaa kuin kuivalla tiellä. Arvasinko oikein?