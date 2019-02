Lapwall Oy:n ja Teollisuusliiton välinen riita jatkuu edelleen – Teollisuusliitto aikoo asettaa yrityksen saartoon

Pyhäntä

Teollisuusliiton puutuotesektorin johtaja Jyrki Alapartanen esittää Teollisuusliiton johtoryhmälle, että se haastaa pyhäntäläisen suurelementtejä valmistavan Lapwall Oy:n oikeuteen ja asettaa yrityksen saartoon.

Toimenpiteet ovat jatkumoa viime lokakuussa alkaneesta kärhämästä, jossa Teollisuusliitto asetti useita työsulkuja vastustaakseen maan hallituksen silloin valmistelemaa irtisanomislakia. Lapwall ei työsulusta piitannut, vaan se kävi ankaraan vastarintaan palkansaajajärjestöä vastaan. Samaan aikaan kun ammattiyhdistysväki syytti yritystä työntekijöiden painostamisesta töihin, yritys syytti ammattiyhdistystä työntekijöiden painostamisesta olla menemättä töihin.

Lähes puoli vuotta myöhemmin tilanne on edelleen päällä, ja tehtaan järjestäytyneitä työntekijöitä hiertää muun muassa se, että Lapwall ohjaa henkilökuntaansa eroamaan liitosta ja turvaamaan toimeentulonsa yleisen työttömyyskassan kautta. Oikeutta haetaan myös siihen, että Lapwallin väitetään maksaneen työntekijöilleen 500 euron bonukset siitä, jos tämä jätti osallistumatta lokakuun työsulkuun. Lisäksi oikeudessa aiotaan mitata, asettaako Lapwallin jakamat bonusrahat nollasta sairauspäivästä vuodessa työntekijät eriarvoiseen asemaan.

– Eriarvoistavan bonuskäytännön lisäksi Lapwall maksaa työntekijän työttömyyskassan jäsenmaksut jos työntekijä kuuluu YTK:hon. Teollisuusliiton jäsenmaksuja ei makseta, eikä enää edes peritä palkasta ja tilitetä eteenpäin, vaan se on jätetty työntekijän vastuulle. Tämä on puhdasta ideologiaa, jolla koitetaan ohjata työntekijät irti ammattiliitosta. Aion esittää saartoa ja oikeustoimia, ja asia on jo maanantaina johtoryhmän käsittelyssä, Alapartanen kertoo.

Sektorijohtaja Jyrki Alapartanen Teollisuusliitosta näkee, että Lapwall syrjii ammattiliittoon kuuluvia työntekijöitä. KUVA: Juha Honkala

Yritys aiotaan asettaa saartoon

Oikeudenkäynnin kautta Teollisuusliitto hakee menetettyjä bonuksia ja samalla on tarkoitus alleviivata pelisäännöt mahdollisen ennakkotapauksen avulla.

– Näistä asioista on yritetty neuvotella yrityksen johdon kanssa mutta perjantaina tulleen uusimman vastauksen perusteella Lapwall kokee oikeudekseen toimia niin kuin nyt toimii.

Kun yritys julistetaan saartoon, menevät työntekijät töihin aivan kuin ennenkin, mutta esimerkiksi viranomainen ei voi enää välittää tälle työtekijöitä ja uusia työlupia. Työlupien uusiminen tai uusimatta jättäminen koskee ulkomaalaisia työntekijöitä, joita Lapwallilla on palkattuna kymmenkunta.

– Pienempiin yrityksiin saarto ei ruukaa auttaa, sillä aiemman kokemuksen perusteella ne ovat laittaneet lapun luukulle, vaihtaneet nimeään ja jatkaneet toimintaansa. Isompien yritysten kohdalla pakkokeino on toimivampi. Jos asia etenee niin kuin esitän, Lapwallin saarto on voimassa juuri niin kauan kuin epäkohdat katsotaan tulleen korjatuksi. Emme me halua yhtään tehdasta pysäyttää, vaan saattaa työntekijät oikeudenmukaiseen asemaan ihan niin kuin muuallakin, Alapartanen kertoo.

Lapwall on järjestäytymätön työnantaja, joten sen asioita ei käsitellä työmarkkinaoikeudessa. Kun oikeutta haetaan käräjäoikeuden kautta, voi prosessi viedä valituksineen vuosia.

– Käräjäoikeudesta päätös, valituslupa ja hoviin. Sitten kenties vielä korkeimpaan oikeuteen. Prosessi on pitkä ja se myös maksaa, mutta kun tehtaan työntekijät hakevat oikeusapua, asia siirtyy meidän lakimiesten huoleksi ja he hoitavat asiat päätyyn asti, Alapartanen valottaa.

Kaleva tavoitteli lauantaina myös Lapwall Oy:n toimitusjohtaja Jarmo Pekkarista kommentoimaan hänen edustamansa yrityksen ja Teollisuusliiton välisiä asioita. Hän ei kuitenkaan vastannut haastattelupyyntöön.

Juttua muokattu kello 19.37. Korjattu Lapwall Oy:n valmistamat tuotteet suurelementeiksi.