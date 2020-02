Kuusamo satsaa miljoona euroa maastopyöräilyyn – Rukalle rakennetaan useita uusia reittejä

Kuusamon kaupunki investoi Maaseuturahaston avulla miljoona euroa maastopyöräilykohteeseen. Ruka Bike Parkin rakentaminen käynnistyy ensi kesänä, ja se valmistuu kesällä 2021, kerrotaan Ruka-Kuusamo Matkailun tiedotteessa.

Tarkoitus on rakentaa kymmenkunta uutta maastopyöräily- ja alamäkiajoreittiä sekä teknisiä harjoitteluratoja. Ruka-Kuusamo Matkailu ry:n toimitusjohtaja Mats Lindfors sanoo, että maastopyöräilystä on tarkoitus rakentaa Rukalle uusi kesäinen vetovoimatekijä.

– Maastopyöräily on maailmalla iso trendi, ja koska meillä on jo nyt 180 kilometriä pyöräilyreittejä, on luontevaa satsata infran parantamiseen, Lindfors kommentoi.

Osa uusista reiteistä vaatii teknistä osaamista, ja osa sopii puolestaan myös aloittelijoille.

Kuusamossa on tavoitteena kaksinkertaistaa kesämatkailijoiden määrä vuodesta 2018 vuoteen 2025.

– Matkailun ympärivuotisuuden kehittäminen on tärkeää, sillä siten voimme edistää alueen elinvoimaa, varjella työpaikkoja ja säilyttää paikalliset palvelut. Koska talven käyttöaste on jo korkea, kestävä tapa kehittää alueen matkailua on panostaa kesään, jolloin on tilaa ja palvelukapasiteettiä vapaana, Lindfors sanoo.



Ensimmäiset uudet reitit valmistuvat jo kesällä 2020. Ne ovat kaksi uutta alamäki- ja kaksi cross-countryreittiä.

Lisäksi kesän aikana rakennetaan lapsillekin sopiva alue alamäkiharjoitteluun sekä Pump Track. Siinä pyörään saadaan vauhtia pumppaavalla liikkeellä, tasapainoillen mutkissa, kurveissa, pompuissa ja laineissa.

Loput kolme alamäki- ja kaksi cross-countryreittiä valmistuu kesällä 2021.