Kemiä riivanneen tietoliikenneverkon häiriön syy saatiin selvitettyä

Jaahas on tainnut käydä vanha kunnon loop ilmiö, jossakin kokous tai muussa tilassa on todennäköisesti ollyt nk. "tyhmä" kytkin jakamassa verkkoa

useammalle laitteelle ja sitten joku on tylsän kokouksen aikana leikkinyt kytkimellä ja kykenyt CAT-kaapelin tuon kytkimen portista toiseen ja

Bingo, looppihan siitä syntyy ja koko se verkkosegmentti on polvillaan.

Tuohon paras lääke on olla hankkimatta noita halpoja "tyhmiä" kytkimiä, vaan hankkia kunnon kytkimiä, joissa on älyä ja

management ominaisuudet, jolloin kytkin tunnistaa itse tuollaisen loopin ja kytkee itsensä irti verkosta.

Eikä ne hiukan älykkäämmät kytkimet ole paljoakaan kalliimpia, ei tule tuollaista ongelmatilannetta.

(maksavat tuollaisessa tilanteessa nopeasti itsen)

Toinen on suunnitella verkko paremmin ja jakaa se useampaan segmenttiin, jolloin jos tuollainen tapahtuu, haittaa se vain yhtä verkkosegmenttiä ja on myös helpompi löytää, eikä pistä koko verkkoa polvilleen.