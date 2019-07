Kemin tietoliikenneverkossa päällä pitkä vikatilanne – ongelmia erityisesti terveyspalveluissa, kun potilastietoihin ei päästä käsiksi

Kemin kaupungin tietoliikenneverkossa on päällä poikkeuksellisen pitkä vikatilanne. Ongelmia on ollut erityisesti terveyspalveluissa, kun potilastietoihin ei ole päästy käsiksi.

– Meillä on ollut katastrofi käsissä koko päivän. Potilastietojärjestelmiin, ajanvarauksiin tai tutkimustuloksiin ei ole päästy, kertoo vastaanottopalveluiden linjajohtaja Seija Parviainen Mehiläinen Länsi-Pohjasta.

– Kaikki kiirepotilaat on silti hoidettu vastaanotolla tai lähettämällä heidät akuuttiklinikalle.

Mehiläinen Länsi-Pohja tilasi etäkoneita hyvissä ajoin keskiviikkopäivää Keminmaasta ja Oulusta. He ovat varautuneita siihen, että tilanne jatkuu huomisaamulle.

Varatun ajan menettäneitä potilaita on ohjeistettu varaamaan uusi aika myöhemmin.

Tietoverkon vika kaatoi Kemin kaupungin nettisivut tänään aamuyhdeksän jälkeen. Viestintäsuunnittelija Teija Laurinollin mukaan vika on paikallistettu ja sitä korjataan. Kaupungin sähköposti ja sosiaalisen median kanavat toimivat normaalisti.

– Tämä on ikävä asia erityisesti heinäkuussa, kun meillä on vähemmän henkilökuntaa töissä. Moni toiminto on tietoverkon varassa aina tulostamisesta lähtien, Laurinolli kertoo.