Google jättikaupoilla Suomessa – yksi kohteista Pyhännän ja Kajaanin välillä

Ilmatar Energy on solminut Googlen kanssa sopimuksen, jonka myötä teknologiayhtiö ostaa noin 60 prosenttia Piiparinmäen tuulivoimapuiston tuotannosta. Puiston sijainti on Pyhännän ja Kajaanin välillä.

Kokonaisuudessaan tuulivoimapuisto tuottaa energiaa Suomen sähköverkkoon 211 megawatin nimellisteholla.

Google kertoi perjantaina tehneensä historiansa suurimman investoinnin uusiutuvaan energiaan. Yhtiö ostaa käyttöönsä aurinko- ja tuulienergiaa yhteensä yli 2 miljardin dollarin arvoisesta uudesta infrastruktuurista, joka koostuu eri puolille maailmaa rakennettavista uusista aurinko- ja tuulivoimaloista.

Piiparinmäen tuulivoimapuisto rakennetaan vuosina 2019–2021 ilman valtion tukea, ja se alkaa tuottaa sähköä jo vuonna 2020.

– Sopimus on hyvä osoitus siitä, kuinka muun muassa suuret teknologiayhtiöt ovat valmiita sitoutumaan tuulivoimaan. Se on paitsi puhdas, myös erittäin kustannustehokas sähköntuotantomuoto, joka mahdollistaa teolliset investoinnit Suomeen. Uusiutuvan energian lisärakentaminen on ainoa tapa saavuttaa globaalit päästötavoitteet, kommentoi Ilmatar Windpowerin hallituksen puheenjohtaja Kalle Pykälä.

– Tämän päivän julkistus tuo uutta uusiutuvaa energiaa sähköverkkoon siellä, missä sitä käytämme. Hanke luo myös uusia työpaikkoja ja tuottaa puhdasta energiaa lähialueiden käyttöön, Googlen operatiivinen johtaja Neha Palmer sanoo.

Google ilmoitti perjantaina uudesta 600 miljoonan investoinnista Haminan datakeskukseen. Tämä nostaa Yhtiön investoinnit Haminassa yhteensä kahteen miljardiin euroon. Investoinnilla laajennetaan Haminan datakeskusta ensi vuonna.

Lisäksi Google investoi kahteen uuteen tuulivoimaprojektiin Suomessa, joiden energiantuotanto on 255 megawattia.