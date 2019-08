Fossiilisen hiilen korvaaminen biohiilellä onnistui SSAB:n testissä Raahessa – tulevaisuudessa jopa 20 prosenttia hiilestä voisi korvautua biohiilellä

SSAB:n Raahen tehtaalla on testattu onnistuneesti fossiilisen hiilen korvaamista biohiilellä. Terästehtaalla on kuluneen vuoden aikana testattu kahdesti biohiilen käyttöä masuunin raaka-aineena.

Ensimmäinen testi tehtiin elokuussa 2018. Fossiilisesta injektiohiilestä eli PCI-hiilestä neljä prosenttia korvattiin biohiilellä. Toinen testi tehtiin toukokuussa 2019, ja se kesti yhdeksän päivää. Tässä testissä biohiilellä korvattiin noin 10 prosenttia PCI-hiilestä biohiilellä.

Testien perusteella ainakin 10 prosentin osuus masuuniprosessin tarvitsemasta PCI-hiilestä olisi tällä hetkellä mahdollista korvata biohiilellä. Jatkuvassa käytössä määrä tarkoittaisi noin 100 000 tonnia vähemmän fossiilisesta hiilestä aiheutuvaa hiilidioksidia vuodessa.

SSAB:n omat laboratoriokokeet ovat osoittaneet, että nykyisillä teknisillä ratkaisuilla biohiilellä voisi korvata fossiilisesta PCI-hiilestä jopa 20 prosenttia. Osuutta voisi mahdollisesti kasvattaa tästä edelleen, mutta se vaatisi muutoksia laitteistoon.

Raahen terästehtaan hiilidioksidipäästöt aiheutuvat pääasiassa raudantuotannosta, sillä masuuniprosessissa käytetään raaka-aineena fossiilista hiiltä.

SSAB:n pitkän aikavälin tavoite on korvata fossiilinen hiili kokonaan vedyllä ja nollata hiilidioksidipäästönsä vuoteen 2045 mennessä. HYBRIT-projektin tavoite on luoda kokonaan uusi teräksenvalmistustekniikka, jossa fossiilinen hiili korvataan vedyllä, jolloin hiilidioksidin sijasta päästöinä syntyisi vettä. Raahen tehtaalla on tarkoitus päästä käyttämään uutta teknologiaa 2040-luvulla. Tehtaalla testataan kuitenkin ratkaisuja, jotka auttaisivat tekemään päästövähennyksiä jo ennen uuden tekniikan käyttöönottoa.

Biohiiltä valmistetaan esimerkiksi hakkeesta tai kuorijakeesta, joka on metsäteollisuuden sivutuote. Myös ligniinistä on mahdollista valmistaa biohiiltä. Ligniiniä syntyy sivutuotteena osassa sellutehtaita sekä biopolttoaineen valmistuksessa.

Biohiilikokeilu oli osa Business Finlandin rahoittamaa FOR&MET-yhteishanketta, jossa oli mukana yrityksiä, VTT ja Oulun yliopisto.