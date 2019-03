Joukko pudasjärveläisiä eläkeläisiä kokoontui tiistai-iltapäivällä osoittamaan mieltään Osuuspankin Pudasjärven toimipisteen edustalle. Eläkeläiset ilmaisivat tempauksellaan pettymystään pankin päätöksestä rajoittaa käteisrahan nostoja pankin tiskiltä huhtikuun alusta lähtien vain keskiviikkopäiviin kello 10 ja 14 välille.

Mikä on syynä käteisrahan tiski-nostojen rajoittamiselle, toimitusjohtaja Pertti Purola?

– Me supistamme rahanostoja tiskillä kysynnän pienenemisen vuoksi. Se sitoo suhteellisen paljon väkeä ja siksi ollaan päätetty ohjata henkilökuntaa muihin tehtäviin, jotta pystytään palvelemaan muita asiakkaita tehokkaasti ja ajallaan.

– Viimeisimpien tilastojen mukaan tarve on vuositasolla laskenut 20 prosentilla. Palvelun päivittäiset käyttäjät on laskettu kymmenissä, eli vähäistä on ollut. Uskon, että tämän uudistuksen kautta ihmisiä ohjataan automaateille ja käyttämään kortteja, niin tarve vähenee entisestään.

Millaista palautetta olette saaneet päätöksestä rajoittaa käteisen tiskinostoja huhtikuun alusta alkaen?

– Osittain sellaista, että ihmiset ymmärtävät, että maailma muuttuu, korttiasiointi ottaa enemmän tilaa ja käteisen käyttö vähenee. Toisaalta myös ihmisiltä, jotka periaatteen vuoksi haluavat säilyttää mahdollisuuden nostaa käteistä pankista päivittäin.

– Jos periaate on sellainen, ettei halua korttia hankkia, niin siinä tapauksessa ainut vaihtoehto on käydä nostamassa käteinen pankin tiskiltä.

Syntyykö käteisen käsittelystä tiskillä kustannuksia pankille?

– Puhutaan kymmenistä tuhansista vuositasolla. Suurimpana menoeränä ovat henkilökulut. Käteisen rahan tilaaminen ja eteenpäin lähettäminen eivät ole tänä päivänä kovin halpoja, ja käteisen käsittelyn mahdollistavat kassajärjestelmät täytyy uusia määrävuosittain. Käteisen rahan jako ei lähellekään kata itseään.

Pudasjärveläinen taksinkuljettaja Seija Piipponen kertoo, että ongelma käteisnostojen rajoittamisessa näkyy erityisesti sivukylien vanhusten arjessa.

Osuuspankilla on Pudasjärven ainoa pankkikonttori, jossa käydään asioimassa kauimmillaan yli 80 kilometrin matkan päästä.

Piipponen kertoo, että taksipalveluiden ja käteisen varassa olevilla eläkeläisillä ei välttämättä ole mahdollisuutta päästä asioimaan pankkiin tiskinostojen aikaan.

– Eläkepäivä on kuun seitsemäs päivä, eikä se aina satu keskiviikolle. Meillä on ollut torstaisin asiointipäivä, jolloin Sarakylän vanhempia ihmisiä on käytetty asioilla Pudasjärven kirkonkylällä, Piipponen kertoo.

Piipponen muistuttaa, että monet vanhat ihmiset eivät halua hankkia pankkikorttia, koska eivät osaa käyttää sitä.

Osuuspankki ryhtyy huhtikuun alussa monen muun pankin tavoin veloittamaan asiakkaitaan pankkiautomaattinostoista.

Pankin henkilöasiakkaat voivat nostaa jatkossa käteistä automaatista ilmaiseksi neljä kertaa kuussa ja omistaja-asiakkaaksi liittyneet kahdeksan kertaa.