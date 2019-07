Bättre Folk -viikonloppu saa järjestäjiltään arvosanan "ok plus" – festivaali ei laajene ensi kesänä

Menneenä viikonloppuna Hailuodossa järjestetty Bättre Folk -viikonloppu saa festivaalin isältä Aki Roukalalta arvosanan "ok plus".

– Fiilis on tosi hyvä. Joitakin komplikaatioita on tietysti aina. Ongelmana on, että jengi ei aina tajua, että olemme saaressa. Jos tullaan keskelle merta, sinne liikkumista saattaa joutua odottelemaan, Roukala sanoo viitaten perjantaina monituntisiksi venähtäneisiin Oulunsalon lauttarannan jonoihin.

Hän myös peräänkuuluttaa juhlijoita ajattelemaan liikennesumassa maalaisjärjellä. Lauttarannassa muun muassa ajeltiin ja parkkeerattiin autoja vastaantulijoiden kaistalle, mistä festivaali huomautti kävijöitään sosiaalisessa mediassa.

Perjantai-illan bussiongelmat Roukala kuittaa sanomalla, ettei kukaan jäänyt rannalle ja kaikki pääsivät Ouluun. Festivaalikansa joutui ahtautumaan Ouluun palanneissa busseissa linja-autojen käytäville, koska paikkoja ei ollut tarpeeksi.

Festivaalialueelta poistettiin tänä vuonna kaksi henkilöä humalatilan vuoksi. Järjestyshäiriöistä ei Roukalan mukaan kuitenkaan ollut vaivaa.

– Olemme jo muun muassa laskeneet, että viikonloppuna alueella rikkoutui ainoastaan kolme viinilasia. Tämä kertoo jotain meidän asiakaskunnasta, asiakkaamme ovat fiksuja.

Bättre Folkin järjestäjät ovat jo päättäneet, että ensi vuonna festivaalin yleisömäärä ei kasva. Tänä vuonna tapahtumaan myytiin molempina päivinä 500 lippua enemmän kuin viime vuonna.

– Itse alueellehan mahtuisi ainakin puolet lisää ihmisiä, mutta saaren logistiikan puolesta tapahtuman kasvattaminen on hankalaa.

Marjaniemeläiset yritykset yhtyvät Roukalan sanoihin hyvin käyttäytyvästä asiakaskunnasta.

– Vaikutelmani on, että Bättre Folk -kävijät ovat siistiä, fiksua porukkaa. Ehkä tämä kansallismaisema ja luonto aiheuttavat sen, että ihmiset käyttäytyvät hyvin ja kunnioittavasti, sanoo Saila Tönkyrä, yksi Luovon Puikkari -kahvilan yrittäjistä.

Tönkyrän mukaan yrittäjän kannalta Hailuodossa voisi olla enemmänkin Bättre Folkin kaltaisia tapahtumia.

– Viikonlopun kokonaismyynti oli korkeampi tänä vuonna kuin viime kesänä.

Myös Luotsihotellin kohdepäällikkö Reeta Korolainen on hyvillä mielin kuluneesta viikonlopusta.

– Viikonloppu oli meille hyvä, hotelli oli täynnä torstaista saakka. Ihmisiä oli toki paljon, mutta mitään festariräyhäämistä ei näkynyt. Ihmiset olivat hyvällä mielellä.