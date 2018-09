Oululainen Vi-Ma Oy hakeutuu konkurssiin. Asia pistettiin vireille Oulun käräjäoikeudessa torstaina.

Yhtiö kertoo tiedotteessa, että konkurssiin hakeutuminen on seurausta pitkään jatkuneesta myynnin laskusta ja tappiollisesta toiminnasta.

– Tilanne on jatkunut pitkään. Alan rakennemuutos, verkkokauppojen kasvu ja kuluttajakäyttäytymisen muutos ovat asioita, jotka koettelevat kaikkia alan yrittäjiä. Lisäksi meidän kiinteistömme tilanne on ollut pitkään haasteellinen, sanoo toimitusjohtaja Kirsti Hagelberg.

Hagelbergin mukaan Stockmannin aikaan kiinteistössä kävi neljä miljoonaa ihmistä vuodessa.

– Nyt meillä on tyhjää tilaa ympärillä, kun vuokralaisia ei olekaan tullut. Aluksihan luultiin, että Stockmannin tilat tulevat vuokrattua ja tilat täyttyvät, mutta niin ei ole käynyt. Se vaikutti meidänkin asiakasvirtaamme, Hagelberg sanoo.

Tiedotteessa yhtiö listaa erilaisia häiriötekijöitä, jotka ovat vaikuttaneet viime vuosien aikana Viman toimintaan. Stockmannin lähdön jälkeen korttelin tyhjentymisen lisäksi asiaan ovat vaikuttaneet katuremontit ja viimeisenä Pekurin korttelin julkisivuremontti, joka on peittänyt Viman toimitalon useammaksi kuukaudeksi.

Vimassa pyrittiin sopeutumaan myynnin laskuun säästämällä kuluista ja siirtymällä katutason myymälästä toisen kerroksen myymälään. Vimalla on tällä hetkellä 14 työntekijää osa-aikaiset mukaanluettuna.

Hagelbergin mukaan asiakasvirrat alkoivat pienentyä jo Stockmannin aikana.

– Jo vuoden 2008 finanssikriisistä alkaen kuluttajakäyttäytyminen on muuttunut. Kollegat sanovat, että kaikilla on haastavaa. Meillä vielä oman osansa tilanteeseen on tuonut kiinteistöön liittyvät haasteet.

Alan rakennemuutos koettelee yrittäjiä ja Vima on ollut yksi haasteiden kanssa painivista yrityksistä. KUVA: Jukka-Pekka Moilanen

Hagelbergin mukaan verkkokaupan kasvu on ollut haastava muutos yksityiselle liikkeelle.

- Meillä ei ollut verkkokauppaa ja tutkimme asiaa monta vuotta. Yksityisen pienen liikkeen kannalta sellaisen hankkiminen olisi ollut liian kallis emmekä pystyneet investoimaan siihen. Lisäksi pitkään jatkunut tappiollinen toiminta vei mahdollisuuksia kehittämiseen.

Vima on toistaiseksi tavalliseen tapaan auki. Yhtiö odottaa käräjäoikeuden päätöstä konkurssiasiassa.

Vima-Turkis Oy perustettiin vuonna 1953 Rovaniemellä. Sen perustivat torikauppias Vilho Blomgren ja eläinlääkäri Markus Pippinskjöld. Vima-nimi tulee miesten etunimistä. Yritys laajeni Ouluun vuonna 1958. Vuonna 1986 tavaratalo muutti Kirkkokadulle. Vuonna 2001 Vima muutti nykyiselle paikalleen.