Ville Jussila vaihtoi yli vuosi sitten sähköautoon ja on tyytyväinen menopeliinsä – Kovat pakkasetkaan eivät aiheuttaneet ongelmia: "Paras talviauto, joka minulla on ollut"

Täällä on taas asiantuntijat kommentoimassa. Itse myös sähköautoilijana olen samaa mieltä Villen kanssa. Ihmisten ns. sähköautoongelmat on korvien välissä. Itse ajan isompiakkusella Teslalla jolla on oma latausverkosto. Käytännössä auto on aina ennen valmis kuin kuski. Helsingissä kun kävin niin akkua oli liika perillä vaikka kävin vain pari kertaa vessassa 10min(samalla myös latasin).

Kukaan ei pakota ostamaan sähköautoa mutta polttonesteiden hinta on ylöspäin. Itse lataan kotona aurinkopaneeleista. Tänä kesänä laskin että 1000km sähkökulut autolla oli 3,5eur. Taitaa rengaskulumakustannus olla suurempi.