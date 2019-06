Veljensä teloitusmaisesta murhasta syytetty mies: "En ole ikinä pelännyt niin paljon"

Veljensä teloitusmaisesta murhasta syytetty mies kertoi keskiviikkona Oulun käräjäoikeudessa, mitä Jäälin soramonttualueella viime lokakuussa tapahtui.

Hän muisteli, kuinka hänet ja hänen veljensä kuljetettiin sinne tuiralaisasunnosta autolla. Veljet talutettiin autoon olkapäistä kiinni pitämällä ja peloissaan ollut kaksikko istutettiin takapenkille. Ovet laitettiin kiinni.

– Me oltiin niin paniikissa, ettei me osattu sanoa mitään. En ole ikinä pelännyt niin paljon. Tuntui siltä, että me kuollaan sinne, vuonna 1998 syntynyt mies selitti.

Vuonna 1995 syntyneet miehet istuivat etupenkillä. Alkumatkasta vänkärin paikalla istunut mies kääntyi takapenkille päin ja näytti veljeksille asetta.

– Hän sanoi, ettei kannata yrittää mitään sankaritekoja.

”Tuo on aivan sairasta”

Auto päätyi Jäälin soramonttualueelle. Siellä takaovet aukaistiin ja veljekset komennettiin kävelemään kohti aukeaa hiekkasoramonttupaikkaa.

Perillä toinen perässä kävelleistä miehistä pysähtyi ja osoitti kuopan laelta pakan, jonne vanhemman veljen piti mennä. Tämän jälkeen pikkuveljeä komennettiin ampumaan isoveljensä.

– Sanoin, että en varmasti ammu, tuo on aivan sairasta. Hän (toinen vuonna 1995 syntyneistä miehistä) tokaisi, että sitten te kumpikin kuolette, mies muisteli.

Pikkuveli halasi isoveljeään hyvästiksi.

– Sanoin, että mulla ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin tehdä tämä, muuten mä kuolen itsekin. Hän sanoi, että kyllä mä ymmärrän.

Vuonna 1995 syntyneellä miehellä oli kädessään ase, jolla hän osoitti vuonna 1998 syntynyttä miestä. Tällekin annettiin ase ja hän painoi liipasinta. Lipas oli kuitenkin tyhjä.

– Piti varmistaa, että sä et ammu meitä sillä aseella, hänelle selitettiin.

Tämän jälkeen mies sai ladatun aseen käteensä ja ampui veljeään kuolettavasti niskaan.

– En uskaltanut tehdä mitään toisinkaan. Oli uhka, että me kumpikin kuollaan.

”Kaikki tietää, miten vasikoille käy”

Teon jälkeen miehet palasivat autolle ja ampuja palautettiin takaisin Tuiraan.

– Mulle sanottiin, etten saa kertoa kenellekään mitä on tapahtunut ja että jos jotain tulee, olen ainoa, joka joutuu vastuuseen, mies selitti.

Hän kertoi pelänneensä kaksikkoa.

– Moni ihminen tietää näiden kahden maineen Oulussa ja olen saanut ennenkin turpaan. En uskaltanut ilmoittaa poliisille. Kyllä kaikki tietää, mitä vasikoille käy.

Oikeudessa on tarkoitus kuulla keskiviikkona myös kahta muuta murhasta syytettyä miestä. Torstaina tuomioistuimessa ruoditaan lievempiä vyyhteen liittyviä rikoksia ja annetaan loppulausunnot. Tuomio annetaan 5. heinäkuuta.