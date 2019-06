Kolme oululaismiestä kuuli syytteet teloitustyyliin tehdystä murhasta – Soramontulla surmatun ruumis löydettiin vasta kuukausien kuluttua

Oulun käräjäoikeudessa on ryhdytty käsittelemään soramonttumurhaksi kutsuttua henkirikosta.

Syyttäjä vaatii kahdelle vuonna 1995 syntyneelle miehelle ja vuonna 1998 syntyneelle miehelle rangaistuksia murhasta. Hän väittää, että nämä kolme oululaismiestä tappoivat yhdessä vakaasti harkiten sekä erityisen raa’alla ja julmalla tavalla neljännen miehen teloitustyyliin Jäälin soramonttualueella viime lokakuussa.

Nelikko saapui soramonttualueelle Tuirasta. Syyttäjän mukaan toinen vuonna 1995 syytetyistä käski vuonna 1998 syntynyttä syytettyä ampua miehen, joka oli hänen veljensä. Syyttäjän mukaan miestä uhattiin aseella ja sanottiin, että molemmat veljeksistä ammutaan, mikäli hän ei tee sitä.

Mies sai aseen ja hän ampui veljensä yhdellä lähilaukauksella niskaan. Uhri kuoli vammoihinsa. Tämän jälkeen ampuja vietiin takaisin tuiralaisasuntoon, mistä kohtalokkaat tapahtumat olivat saaneet alkunsa.

Syyttäjän mukaan vuonna 1995 syntyneet syytetyt palasivat vielä sorakuopalle ja kätkivät ruumiin. Hän väittää näiden myös siirrelleen sitä kahteen otteeseen eri paikkaan.

Murhan lisäksi miehiä syytetään muun muassa hautarauhan rikkomisesta, törkeästä kotirauhan rikkomisesta, törkeästä vapaudenriistosta ja pahoinpitelystä. Uhria pahoinpideltiin tuiralaisasunnossa ennen soramontulle lähtöä, minkä jälkeen uhri ja tämän veli vietiin soramontulle väkivallalla uhaten.

Kahta miestä syytetään myös useista ampumaserikoksista koskien muun muassa laittoman kiväärin ja käsiaseen hallussapitoa sekä huumausainerikoksista.

Poliisi teki tapauksen esitutkinnan aikana laajoja maastoetsintöjä sekä syksyn että talven aikana muun muassa ruumiskoirien avulla. Se alkoi tutkia tapausta sen jälkeen, kun sille tehtiin marraskuussa ilmoitus kadonneesta henkilöstä. Ruumis löydettiin Alakylästä vasta toukokuussa.

Poikkeusjärjestelyt kahdessa istuntosalissa

Vyyhteen liittyy useita muitakin lievempiä syytteitä ja syytettyjä. Epäiltyjen suuren lukumäärän vuoksi asian oikeuskäsittely on jaettu poikkeuksellisesti kahteen eri istuntosaliin. Niin sanotusta pääsalista on yhteys toiseen istuntosaliin, jossa on muun muassa yleisöä, asianomistajia ja heidän tukihenkilöitään. Pääsalissa on syytettyjen lisäksi useita vartijoita ja poliisipartio.

Vyyhdessä on kaikkiaan 17 syytekohtaa. Oikeus on jakanut niiden käsittelyn kolmeen erilliseen kokonaisuuteen. Murhasta syytettyjä on määrä kuulla oikeudessa keskiviikkona ja torstaina.

Kaksi vyyhden syytetyistä ei saapunut maanantaiaamuna yhdeksältä alkaneeseen oikeudenkäyntiin. Oikeus päätti peruuttaa käsittelyn heidän osaltaan.

Yksi todistajista puolestaan on ilmoittanut oikeudelle, ettei hänkään aio saapua käsittelyyn. Oikeus päätti määrätä poliisipartion noutamaan hänet paikalle. Tuomioistuin teki myös salassapitoratkaisuja. Se päätti määrätä muun muassa vainajan ruumiista otetut esitutkintapöytäkirjan valokuvat ja ruumiinavausta koskevat lausunnot salassapidettäväksi. Niitä tullaan käsittelemään viikon aikana oikeudessa suljetuin ovin ilman yleisöä.

Oikeudenkäynnille on varattu aikaa neljä päivää eli koko juhannusviikko. Myöhemmin selviää, milloin tuomio annetaan.