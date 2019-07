Vapaapalokuntalaiset ovat tärkeimpiä juuri siellä, missä heitä on liian vähän – savusukellukseen kykenee yhä harvempi

Vapaapalokuntien rooli on pitkien matkojen päässä ratkaisevan tärkeä. Juuri siellä sitoutuneista palokuntalaisista on usein pulaa. Savusukellukseen kykenevien määrä on vähentymässä. Kun porukkaa kootaan kauempaa, vasteaika pitenee.

Oulussa vapaapalokuntaan on jatkuvasti ylitarjontaa, mutta monessa lähikunnassa tilanne on päinvastainen. Mitä pienempi paikka, sen vaikeampi palokuntalaisia on löytää. Ja mitä kauemmas vakipaloasemista mennään, sitä tärkeämpi sopimuspalokuntien rooli pelastustehtävissä on.

– Vapaapalokunnan rooli on ratkaisevan tärkeä esimerkiksi Yli-Iissä tai Ylikiimingissä, Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen pelastuspäällikkö Mika Haverinen sanoo.