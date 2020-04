Vanhoillislestadiolaisten Suviseurat Reisjärvellä on peruttu tältä kesältä pandemian vuoksi, tapahtuma järjestetään radiossa ja netissä

Pohjoismaiden suurin hengellinen kesätapahtuma, vanhoillislestadiolaisten Suviseurat on peruttu.

Syynä on koronaviruspandemia. Tapahtuma olisi kerännyt Reisjärvelle arviolta jopa 80 000 ihmistä kesäkuun lopulla.

Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistyksen (SRK) johtokunta tiedottaa päättäneensä, että Reisjärven Suviseurat siirtyvät ensi vuoteen.

Uuden suunnitelman mukaan Suviseurat järjestetään tänä kesänä radiossa ja netin välityksellä ja Reisjärvellä 2021, Lopella 2022, Kauhavalla 2023 ja Pudasjärvellä 2024.

SRK:n työvaliokunta valmisteli suunnitelmaa yhdessä tulevien vuosien seurajärjestäjien kanssa. Lopullisen päätöksen Suviseurojen järjestelyvuoroista tekee syksyllä kokoontuva SRK:n vuosikokous.



– Arvioimme erilaiset vaihtoehdot ja niiden vaikutukset. Keskustelimme myös eri paikkakuntien seura-alueiden maanomistajien kanssa. Lämminhenkisissä neuvotteluissa kaikilla oli tahto löytää yhteinen ratkaisu, SRK:n johtokunnan puheenjohtaja Matti Taskila kertoo tiedotteessa.



Tulevan kesän seuroista on tullut paljon kyselyjä ja toiveita. Niihin on haluttu vastata, vaikka kokoontuminen ei nyt onnistukaan, SRK tiedottaa.



Kesäseuraradion FM- ja nettiradion lähetykset toteutetaan 24.6.–3.8.2020.



Seuroja järjestävä päätoimikunta kokoontuu huhtikuun aikana päättämään valmistelujen keskeyttämisestä ja aikataulusta niiden jatkamiselle.



– Suviseuroja on valmisteltu jo usean vuoden ajan. Nyt on aika pitää hengähdystauko, päätoimikunnan varapuheenjohtaja Markku Poikkimäki toteaa.