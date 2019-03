Valvira keskeytti Attendon hoivakodin toiminnan Utajärvellä – tarkastuskäynnillä havaittiin useita asiakasturvallisuuden vaarantumiseen liittyviä seikkoja

Voihan asian varmasti tulkita kateellisten vinkumiseksi. Kuvaavaa on ettet esittänyt argumentteja siitä, että millä tavalla soteuudistus olisi tuomassa säästöjä tai miten systeemi olisi tehokaampi. Huolestuttavaa on sekin että kukaan ei tunnu tietävän mistä säästöt tulevat. Maailmalla sotejärjestelmän yksityistäminen on johtanut kustannusten nousuun. Uudistuksia on varmasti hyvä tehdä, mutta niiden tulisi perustua viisauteen, eikä osakkeenomistajien tilipussin kartuttamiseen.

Minusta ihmisten velvollisuus on tehdä valituksia ja ilmoituksia sellaisten yksiköiden toiminnasta, joissa hoito laiminlyödään. Minusta asiaa ei voi selitellä millään "alkuvaikeuksilla". Attendolla on hoitokoteja ympäri maata ja useissa yksiköissä on paljastunut valtavia puutteita, jotka vaarantavat asukkaiden turvallisuuden. Kai ymmärrät että nuo asukkaat ovat meidän isiämme ja äitejämme. Mikä sinusta on kohtuullinen aika odottaa että äitisi ravitsemus ja lääkehoito saadaan kuntoon? Kunta ja asukkaat myös maksavat suuria summia palvelusta, jotka heille on kirjallisesti luvattu, mutta näissä lafkoissa kapitaalin tuottaminen omistajille on tärkeämpää kuin asukkaiden terveys. Voit vaikka itse katsella attendon tulosta ja ihmetellä miksei kunnollinen vanhusten hoito järjesty vaikka rahaa on niin että ranteita pakottaa.

Asian voi toki kääntää joksikin vasemmisto vs oikeisto öyhötykseksi ja ohittaa koko pointti. Kyse ei kuitenkaan ole siitä. Ihmiset ovat erittäin huolissaan että vanhusten terveys ja elämänlaatu uhrataan maksimaalisen voiton alttarilla. Siitä on syytäkin olla erittäin huolissaan ja tällaiseen toimintaan pitäisi puuttua raskaalla kädellä ja sanktioilla.

Kaiken huipuksi nämä supertehokkaat ja multikansalliset yhtiöt välttelevät viimeiseen asti verojen maksua Suomeen.