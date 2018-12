Valtuusto nuiji päätöksen: Oululaisnuoret saavat maksuttoman ehkäisyn käyttöönsä alkuvuoden aikana

Vantaa laajensi maksutonta ehkäisyä keväällä. Nuorten raskaudenkeskeytysten väheneminen toi säästöä.

Oululaisnuoret saavat maksuttoman ehkäisyn käyttöönsä alkuvuoden aikana. Kaupunginvaltuusto päätti maksuttoman ehkäisyn tarjoamisesta maanantaina osana vuoden 2019 talousarviota.

Kaupunginvaltuutettu Pirjo Sirviön (sd.) jättämässä hyväksytyssä muutosehdotuksessa esitettiin, että Oulu tarjoaa 16–20-vuotiaille naisille ehkäisypillerit ja samanikäisille miehille 50 kondomia vuodessa.

Oulun kaupungin hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto sanoo, että maksuttoman ehkäisyn tarjoaminen täytyy valmistella ja tulee päätöksentekoon tammikuussa.

– Se tulee käyttöön joka tapauksessa, koska valtuuston päätös edellyttää, että se toteutetaan. Vuoden alusta se ei tule käyttöön, mutta alkuvuodesta kuitenkin.

Maksuton ehkäisy on aiemminkin ollut esillä, vuonna 2012 valtuustoaloitteena ja vuonna 2017 talousarvioaloitteena. Kummallakaan kerralla sitä ei hyväksytty.

Kaupunki on tehnyt laskelmia siitä, mitä erilaiset ehkäisymenetelmät maksavat. Jos puolelle 16–20-vuotiaista oululaisista jaetaan vuodessa 50 kondomia, hinta on 230 000 euroa vuodessa. Jos taas puolelle miehistä jaetaan kondomit ja puolelle naisista maksuttomat ehkäisypillerit, hinta on 540 000 euroa vuodessa.

Ylitalo-Katajiston mukaan laskelmissa on huomioitu puolet ikäluokasta, koska ehkäisy on vapaaehtoista, eivätkä kaikki sitä halua. Oulussa on uusimpien tilastojen mukaan hieman yli 13 000 tuonikäistä nuorta.

Tällä hetkellä oululaiset saavat ensimmäisen kolmen kuukauden ehkäisypillerit tai ensimmäisen kierukan maksutta.

Vantaan kaupunki on tarjonnut kaikille vantaalaisille ja kaupungissa opiskeleville ensimmäisen pitkäkestoisen ehkäisymenetelmän maksutta vuodesta 2013.

Alle 20-vuotiaat ovat saaneet ennen tätä ilmaiseksi myös ehkäisypillerit, -laastarit tai -renkaan yhdeksäksi kuukaudeksi. Maaliskuusta alkaen alle 20-vuotiaat ovat saaneet kaiken ehkäisyn ilmaiseksi.

– Kun vain pitkäkestoiset menetelmät olivat maksuttomia, tuki maksuttomuus erityisesti niiden käyttöä, sanoo Vantaan ehkäisyneuvolassa työskentelevä ja maksuttomasta ehkäisystä väitöskirjaa tekevä Frida Gyllenberg.

Hänen mukaansa pitkävaikutteisten ehkäisymenetelmien ilmaisjakelu on johtanut Vantaalla alle 20-vuotiaiden raskaudenkeskeytysten vähentymiseen yli kolmanneksella ja 20–24-vuotiaiden 14 prosentilla.

Alle 20-vuotiaiden osalta se on tuonut säästöjä, eikä 20–24-vuotiaiden osalta ole nostanut kustannuksia.

– Se pitää muistaa, että ehkäisyneuvolamme on toiminut 40 vuotta. Infrastruktuuri ja henkilökunta olivat jo olemassa, joten vain ehkäisyvälineiden hankinta tuo kustannuksia, Gyllenberg sanoo.

Hän onnittelee Oulua maksuttoman ehkäisyn päätöksestä, mutta hämmästelee aloitteen joitakin muotoiluja. Ensimmäinen on se, että aloitteessa keskitytään pillereihin ja kondomeihin, kun pitkäkestoiset menetelmät ovat varmempia ja käyttäjälleen vaivattomampia. Hän ei myöskään pidä 50 kondomia vuodessa riittävänä määränä.

– Lisäksi ihmettelen alaikärajaa. Jos 15-vuotias osaa pyytää ehkäisyä, hän aikoo harrastaa seksiä. Jos annamme hänelle ehkäisyn, hän käyttää sitä. Jos nuori haluaa hoitaa ehkäisyn hyvin, se on iloinen asia.