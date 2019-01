Vahva viimeinen neljännes antoi toivon pilkahduksen Nokialle – Yhtiön koko vuoden tulos ja liikevaihto jäivät silti edellisvuodesta

Verkkolaiteyhtiö julkaisi viime vuoden talouskatsauksensa torstaina. Nokia esittää jakavansa osinkoa osakkeenomistajille 20 senttiä osakkeelta.

Verkkolaiteyhtiö Nokian tulos ja liikevaihto laskivat viime vuonna edellisvuoteen verrattuna. Nokia julkisti vuoden 2018 tuloksensa torstaiaamuna.

Vuonna 2018 Nokian liikevaihto oli runsaat 22,5 miljardia euroa. Yhtiön kertaerät huomioiden tulos oli 59 miljoonaa euroa tappiollinen. Kertaeristä siivottu, niin sanottu ei-IFRS-liikevoitto on yhtiölle kuitenkin tätä suurempi: sen mukaan yhtiön tulos 2,18 miljardia euroa voitolla.

Vuonna 2017 Nokian liikevaihto oli 23,2 miljardia euroa ja ei-IFRS-liikevoitto kaikkiaan vajaat 2,6 miljardia euroa. Näin ollen sekä liikevaihto että -voitto jäivät edellisvuoden tasosta. Kertaeristä siivottu liikevoitto laski 16 prosenttia.

Valoa Nokialle antoi kuitenkin voimakas loppuvuosi. Vuoden 2018 viimeisen neljänneksen aikana yhtiön liikevaihto, -voitto ja liikevoittoprosentti kasvoivat edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Yhtiön koko vuoden tuloksesta noin puolet tuli viimeisen vuosineljänneksen aikana. Tuolloin kertaeristä siivottua liikevoittoa kertyi 1,12 miljardia euroa.

Yhtiön toimitusjohtaja Rajeev Suri arvioi yhtiön tiedotteessa, että kuluvana vuonna yhtiön tulos kasvaa.

– Näkemyksemme nopeasta ja merkittävästä siirtymisestä 5G:hen pysyy muuttumattomana, Suri arvioi.

Yhtiö esittää jakavansa osinkoa 0,20 euroa osaketta kohti omistajilleen, mikä on sentin enemmän kuin edellisvuonna.

Nokia julkaisee tulostietonsa kahdella tavalla. Ei-IFRS-raportointi tarkoittaa käytännössä sitä, että luvusta on siivottu pois kertaluontoiset erät vertailun parantamista varten.

Suri odottaa "suotuisaa investointien kierrettä"

Nokia on ollut vuosien ajan Helsingin pörssin vaihdetuin osake, ja osake on ollut alkuvuoden tasaisessa nousussa. Kurssinousua on kertynyt noin 13 prosenttia viime vuoden päätöskurssin tasosta.

Viime viikolla Nokian osake lähti vielä suurempaan nousuun, kun yhtiön kilpailija, ruotsalaisomisteinen Ericsson ilmoitti odotuksia paremmasta tuloksesta.

Sijoittajilla alkoi tällöin herätä toiveita myös Nokian suhteen.

Yhtiön liikevaihtoon ja varsinkin sijoittajien odotuksiin vaikuttaa vahvasti se, miten operaattorit alkavat tekevät uusia investointeja 5G-verkkoon ja miten paljon niistä investoinneista hoitaa Nokia. Leijonanosa yhtiön liikevaihdosta tulee verkkolaitetoiminnasta.

Suri arvioikin, että kuluvan vuoden alkupuoli on yhtiölle vielä heikompi, mutta liikevaihto kasvaa loppuvuonna.

Toimitusjohtaja Suri lisää myös, että pitkällä aikavälillä muodostuu "suotuisa investointien kierre" operaattoreiden verkkopäivityksen vuoksi.

– Odotamme, että tämän jälkeen seuraa toinen aalto, jossa teollisuusasiakkaat investoivat yksityiseen langattomaan teknologiaan kuten LTE- ja 5G-valmiisiin verkkoihin, Suri toteaa.

Kuluvalle vuodelle yhtiö odottaa 9–12 prosentin liikevoittoa ja vuodelle 2020 vielä tätäkin suurempaa.

Torstaina pörssien avattua jää nähtäväksi, miten sijoittajat ottavat yhtiön tuloksen ja tulevaisuudennäkymät vastaan.