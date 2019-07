Uutinen Etu-Lyötyn Makkarakaupan lopettamisesta herättää tunteita ja kerää satoja kommentteja: "Meni aivan päivä pilalle"

Yrittäminen Suomessa on mitä on. Eihän meillä kannata töitä monesti tehdä, muuta kun omaan piikkiin, ns. omia töitä. Kulut on niin valtavat ja kuormasta syöjiä on ihan älyttömästi. Jos yrittämistä ja erityisesti pienyrittämistä helpotettaisiin paljonkin vielä, niin meillä ne kuormasta syöjät vähenisivät. Nyt ne makaa monet kotona, tekemättä yhtään mitään. Ehkä jollian päivärahan tai ansiosidonnaisen tapaisella.