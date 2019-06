Uusia Vectron-sähkövetureita testataan kolmen viikon ajan Oulun ja Rovaniemen välillä

Veturit pitää varalla sähkökatkoille , meidän ilmastossa talvella ei kyllä kukaan voi pysyä elossa pakkasilla ja on ihminen arvokkaampi kuin tavarat . Jos juna jää jumiin korpeen ilman sähköä täynnä ihmisiä Johan venäläiset on uhonnut katkaista sähköt täältä . Järkeä on syytä käyttää . Suomen luonnon värit on myös sininen ja valkoinen joten hienoa jos junissa olisi niitä värejä.